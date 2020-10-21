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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan canlı yayında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2020 20:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında sunucu Ahmet Hakan’ın Azerbaycan’ın asker talep etmesi durumunda Türkiye’nin bu talebi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımız bunu ilk günden açık bir şekilde ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri anlaşmalar mevcuttur zaten. Askeri işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Eğer ki beklemediğimiz bir gelişme yaşanırsa Ermenistan tarafından ve böyle bir davet gelirse Türkiye tereddüt etmez, Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez.”

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