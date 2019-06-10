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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsviçre'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüştü

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Oktay, konferans kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2018'de yaklaşık 355 milyon dolara çıkan ikili ticaret hacminin, 2 yıl içinde 1 milyar dolara yükseltilmesi, bunun için de en son 2014 yılında yapılan Karma Ekonomik Konsey Toplantısı'nın bu yıl yapılması konusunda mutabık kalındı.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının onay süreçlerinin tamamlamasının ele alındığı görüşmede, Gana'nın Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesinden faydalanması için yapılacak ortak çalışma konusunda görüş birliğine varıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo

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