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"Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Dr. Halil Sürek: - "Devletteki çalışma hayatımın son zamanlarında bu ödülü almak beni onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı"

EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almasına ilişkin, "Devletteki çalışma hayatımın son zamanlarında bu ödülü almak beni onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı." dedi.

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz Cuma günü Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda, çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldığını hatırlattı.

Çiftçiler arasında "Çeltiğin babası" olarak anılan Dr. Sürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Çeltik alanında yaptığı çalışmaların ödülünü aldığını ifade eden Sürek, "Bu yılı bir vefa yılı olarak belirlemişler. Bana da Cumhurbaşkanımız bir plaket sundu. Bu beni çok mutlu etti. Devletteki çalışma hayatımın son zamanlarında bu ödülü almak beni onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül, 40 yıllık yorgunluğumu aldı. Emeklilik yılıma rastlaması açısından bu plaket beni daha çok mutlu etti." dedi.

Dr. Sürek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 1978 yılında çalışmaya başladığını ve o dönemden itibaren ömrünü yerli çeltik türü geliştirmeye verdiğini söyledi.

Verimi yüksek, kaliteli, hastalıklara dayanıklı ve Türk halkının damak tadına uygun çeşitler geliştirmek için yıllardır çalışma yaptığını belirten Sürek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 60'ın üzerinde çeltik çeşidi geliştirip üreticinin hizmetine sundum. Tabii burada ekip olarak çalışıyoruz. Ekibimin de bunda katkısı var. Bunların içinde en popüler olanı Osmancık 97 çeşididir. Ülkemizde çeltik geliştirme ve tohumculuğunda devrim yaratan bir çeşittir. Dekar başına üretimi 200-300 kilogram artırmıştır. Üretimin artmasını ateşleyen ve geliştiren bir çeşittir. Çeltik çeşidi geliştirmenin yanı sıra yetiştirme tekniği konusunda da çalışmalar yapıp bunları üreticilere aktardım."

Sürek, Türkiye'de dünya standartlarında çeltik tarımı yapıldığını sözlerine ekledi.

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