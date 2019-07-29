EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almasına ilişkin, "Devletteki çalışma hayatımın son zamanlarında bu ödülü almak beni onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı." dedi.

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz Cuma günü Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda, çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldığını hatırlattı.

Çiftçiler arasında "Çeltiğin babası" olarak anılan Dr. Sürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Çeltik alanında yaptığı çalışmaların ödülünü aldığını ifade eden Sürek, "Bu yılı bir vefa yılı olarak belirlemişler. Bana da Cumhurbaşkanımız bir plaket sundu. Bu beni çok mutlu etti. Devletteki çalışma hayatımın son zamanlarında bu ödülü almak beni onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül, 40 yıllık yorgunluğumu aldı. Emeklilik yılıma rastlaması açısından bu plaket beni daha çok mutlu etti." dedi.