'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten yargılanıyordu! Ataol Behramoğlu hakkında karar verildi

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ataol Behramoğlu katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşma öncesinde mahkemeye gelerek Behramoğlu'na destek verdi.

"KİMSEYE HAKARET ETMİYORUM"

Savunma yapan Ataol Behramoğlu, "Karşınızda başka koşullarda olmak isterdim. Tuhaf bir durum. Yazılan ifadelerde muhalefete daha ağır eleştiri var orada. Burada kimseye hakaret etmiyorum. Dikta, emir demektir, hakaret değil bir siyasi terimdir. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Behramoğlu'nun avukatı Ergün Özer ise mahkemeye yazılı savunma dilekçesi sundu. Sunduğu dilekçede müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Behramoğlu'nun sarfettiği söylemlerin, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığını ve söylemlerin niteliği itibariyle ağır eleştiri ve temenni niteliğinde olduğu anlaşıldığını belirtti. Savcı bu nedenle Behramoğlu'nun beraatına karar verilmesini talep etti.

Son savunması sorulan Ataol Behramoğlu, "Gerek duruşmaya katılan avukat gerekse dosyada adı geçen avukat Ahmet bey dosyada hakaret oluşturduğu konusunda onlar bile somut bir durumdan bahsetmiyor. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Ataol Behramoğlu'nun üzerine atılı suçun yasal unsurlarını oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataol Behramoğlu'nun, 13 Nisan 2020 tarihinde televizyon programına telefon bağlantısıyla katılarak, Behramoğlu'nun kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede, Behramoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

DHA

