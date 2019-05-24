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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 03:05 | Son Güncelleme

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun görev ve yetkilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile verilen görev ve yetkilerin İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 3 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Gazete

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