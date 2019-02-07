Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi ile politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor. Projeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı" dedi. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada koşulsuz en büyük desteği veren milleti şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini belirten Altun, "Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum" diye konuştu.

Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri "iletisim.gov.tr" üzerinden oluşturdukları "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformunu 28 Ocak'ta faaliyete geçirdiklerinin bilgisini verdi. "HER YAŞTAN FİKİR GELİYOR" Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti: "Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynırlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz."