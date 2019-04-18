Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu seçimler, aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir." dedi. Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Toplantıda seçim konusunun gündeme geldiğini, detayların ise sunumlar bittikten sonra yapılacak özel oturumda ele alınacağını anlatan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız da açış konuşmasında bu seçimlerin başarıyla gerçekleşmiş olmasından, herhangi bir güven zaafına yol açmadan tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiler ve bundan sonra 2023 hedeflerine kenetlenerek el birliğiyle Türkiye toplumunun bütününü hedefleyen bir ittifak ile çalışmalarımıza devam edeceğimizin altını çizdiler." diye konuştu. Kalın, kabinenin yoğun bir gündemi olduğunu ve ilgili bakanlıkların alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Yazıcıoğlu davasında yargılanan Özmen: Kayseri Valisi'ne herhangi bir bilgi Devraldığı borç durumunu gösteren afişi belediye binasına astırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına yönelik bir ön değerlendirmesi olduğunu dile getiren Kalın, seçimlerin millet için hayırlı olması temennilerini iletti. Kalın, "Bu seçimler, aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir." dedi. Seçim sonuçlarıyla ilgili İstanbul başta olmak üzere bazı yerlerde hukuki süreçlerin devam ettiğini belirten Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de ifade ettiği gibi nihai karar Yüksek Seçim Kurulunundur. Hukuki yolların tüketilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karar da nihai olarak bizim temel kabulümüz olacaktır. Böylece milletin iradesi sandığa yansıdığı şekliyle de siyasi ve hukuki bir kimlik kazanacak, bağlayıcı hale gelmiş olacaktır. Yapılan itirazlar bu ikisi arasında, yani sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Terörle mücedele İbrahim Kalın, toplantıda iç ve dış güvenlik konularının da geniş yer tuttuğunu, bunlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığının iç ve dış güvenlikle ilgili sunumlarının yapıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörle mücadele kararlı bir şekilde bundan sonra da devam edecektir. Bu kurumlarımız arasında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın tam bir koordinasyon içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin içinde ve dışında güvenlik alanında ciddi hissedilebilir bir ivmenin kazanıldığını, başarıların elde edildiğini memnuniyetle söyleyebiliriz. PKK terör örgütü olsun, PYD/YPG gibi iltisaklı terör örgütleri olsun, DHKP-C gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi diğer terör örgütleri olsun bunlara karşı yoğun ve kapsamlı mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir."

Bu konuda iç ve dış istihbaratla ilgili birimlerin çalışmalarını bundan sonra da yoğun şekilde devam ettireceklerini dile getiren Kalın, "Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımızın insani ve teknolojik istihbaratın bütün imkanlarını kullanarak içeride ve dışarıda terörle mücadele konusunda, istihbari bilgi sağlama konusunda, karşı espiyonaj konularında yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve sahada çok ciddi başarılar elde ettiğini de ifade etmek isterim." şeklinde konuştu. Kalın, İçişleri Bakanlığının terörle mücadelenin yanında uyuşturucuyla mücadele, kamu düzeninin sağlanması ve trafik gibi konularla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, bunların da toplantıda detaylı bir şekilde ele alındığını bildirdi. - Dijital dönüşüm Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bürokrasinin azaltılması ve e-devlet yapısının güçlendirilmesiyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını anlatan Kalın, son yıllarda dijital dönüşüm konusunda dünyada önemli gelişmeler yaşandığını, Türkiye'nin bu konuda değişimi ilk göğüsleyen ve hayata geçiren ülkelerin başında geldiğini anlattı.

Konuya ilişkin verileri de paylaşan Kalın, "Vatandaşlarımızın devletle ilgili kamu işlerini yaparken hem başvuru sayısını hem sunmak zorunda oldukları belge sayısını hem de gezmek zorunda oldukları kurum sayısını azaltan bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Yani daha önce ortalama bir işlem için 3-4 belge istenirken, bununla ilgili harcanan zaman bazen yarım gün, bazen bir güne yayılırken, bugün bu rakamlar belge sayısı 1,5'lere düşmüş durumda, sarfedilen zaman ise 10-20 dakika gibi sürelere inmiş durumda." bilgisini paylaştı. Kalın, bunun vatandaşın devletle ilgili işlemlerinde kolaylığı artıran önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bugün itibarıyla 42 milyon vatandaşımız e-devlet sistemini etkin olarak kullanmaktadır. Geçtiğimiz yıl 2018 rakamını veriyorum, bu sistem üzerinden 2,5 milyar hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir. 2019'un ilk çeyreği, bugün 18 Nisan itibarıyla da yapılan işlem sayısı 1 milyarı aşmış bulunmaktadır. Bunların sorunsuz bir şekilde devam ediyor olması da bu konuda e-devlet alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu, dijital dönüşüm sürecinin de başarılı bir şekilde devam ettiğini ortaya koymaktadır."

- Suriye'deki gelişmeler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye ile ilgili süreci yakından takip etmeye devam ettiklerine işaret ederek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde buradaki savaşın sona erdirilmesi, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin seçimler yoluyla sağlanması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu. Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz, orada özellikle anayasa komisyonunun bir an önce kurulması, üzerinde ihtilaf edilen birkaç isim vardı, bunların nihai olarak çözülerek anayasa komisyonunun çalışmalarına bir an önce Birleşmiş Milletler çatısı altında başlaması. Bu anlamda Astana Süreci başarılı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bir diğer önceliklerinin İdlib'deki mevcut statünün korunması olduğunu dile getiren Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel girişim ve inisiyatifleriyle sağlanmış olan İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimiz, bunu da büyük oranda başarmış bulunuyoruz." diye konuştu.