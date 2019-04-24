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Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun açıklamasında şunları söyledi:

1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir.

1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.

1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır.

Ve... #ŞehitDiplomatlarımızıUnutmadık ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun...


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Fahrettin Altun 1915 olayları cumhurbaşkanlığ

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