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Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'nun Erdoğan'la ilgili sözlerine çok sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'nun Erdoğan'la ilgili sözlerine çok sert tepki

Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."

NETENYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, attığı Tweet'te Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken suçlamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor"

ddsad

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu İbrahim Kalın

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
NETENYAHU EN AZINDAN ,ÖN KAPIDAN VAN MÜNÜT ,ARKA KAPIDAN YEZ PİLİZ DEMİYOR.
Netanyahu sevenleri görelim...
Tazminat davasımı açsak.
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