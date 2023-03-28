Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Resmi Gazete'de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Genl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler kişilerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

İTİRAZ İÇİN SON GÜN 29 MART!

YSK tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

