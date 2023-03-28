HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

28.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi 28 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın isimleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Resmi Gazete'de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Genl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler kişilerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

İTİRAZ İÇİN SON GÜN 29 MART!

YSK tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek'Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek'
İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'
Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.