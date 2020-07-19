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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ayasofya ve Kurban Bayramı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Ayasofya ve yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Ayasofya'daki resimler için çalışmaların tamamlandığını ve bir perde ile kapatılacağını söyledi. Kalın, Kurban Bayramı için kesin bir kararın henüz olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ayasofya ve Kurban Bayramı açıklaması

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor.

AYASOFYA'DA İKONLAR NASIL KAPATILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak. Protokol ya da VIP listesi söz konusu değil.

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Gevşekliğe sevk edecek açıklamaya herkes tepki gösterir. İstifa konusunda bir değerlendirme yok. Ama başkan bey kendisi bu değerlendirmeyi yapıp bir muhasebe yapmalı.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı için kesin bir karar henüz yok. İnsanlara evlerinde otur demek çok kolay değil. Bilim Kurulumuzu değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın bir kurallar dizisi duyuruldu. Bunlara riayet edilmeli. Bu şartlarda yaşamayı öğrenmeye bir müddet daha devam edeceğiz."

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