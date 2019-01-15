Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;
İki güvenlik sunumu gerçekleştirildi.
(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) bu konuyu etraflı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.
Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı'nın 23 Ocak'ta Moskova'ya ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak.
(İdlib'deki gelişmeler) İdlim mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde bir bölge oluşturuldu. Buranın güvenlği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Bu konu Moskova'daki görüşmede ele alınacak.İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İdlib mutabakatı ihlal edilirse herkes zarar görür.
(Bolton ile yapılan görüşme) ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. ABD'nin YPG ile ilişkisini kesmesinin zamanı çoktan geldi. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik.
(Trump'ın tepki çeken mesajı) Bu tepki çeken tweete gereken cevabı verdik. Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile konuştu.Erdoğan , Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz.
(Suriye sınırına tampon bölge) Trump'ın teklifine olumlu bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır dile getirdiği teklif. Buranın kontrolü Türkiye'de olacak.
(Patriot heyetinden ikinci ziyaret) Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir. Müzakereler sürecek ancak beklentilerimiz belli.
(Memurun ek gösterge talebi) Cumhurbaşkanımız daha önce söz verdiği bir konu. 4 meslek için tek bir paket halinde geçirişlmesi planlanıyor.
(Seçmen kaydırma iddiaları) Bununla ilgili YSK çalışma yürütüyor.
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