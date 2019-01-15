HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de süzenlenen kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi. Kalın, "Erdoğan , Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

İki güvenlik sunumu gerçekleştirildi.

(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) bu konuyu etraflı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.

Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı'nın 23 Ocak'ta Moskova'ya ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak.

(İdlib'deki gelişmeler) İdlim mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde bir bölge oluşturuldu. Buranın güvenlği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Bu konu Moskova'daki görüşmede ele alınacak.İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İdlib mutabakatı ihlal edilirse herkes zarar görür.

(Bolton ile yapılan görüşme) ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. ABD'nin YPG ile ilişkisini kesmesinin zamanı çoktan geldi. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik.

(Trump'ın tepki çeken mesajı) Bu tepki çeken tweete gereken cevabı verdik. Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile konuştu.Erdoğan , Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz.

(Suriye sınırına tampon bölge) Trump'ın teklifine olumlu bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır dile getirdiği teklif. Buranın kontrolü Türkiye'de olacak.

(Patriot heyetinden ikinci ziyaret) Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir. Müzakereler sürecek ancak beklentilerimiz belli.

(Memurun ek gösterge talebi) Cumhurbaşkanımız daha önce söz verdiği bir konu. 4 meslek için tek bir paket halinde geçirişlmesi planlanıyor.

(Seçmen kaydırma iddiaları) Bununla ilgili YSK çalışma yürütüyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (2)Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (2)
Fırtına minarenin külahını yana yatırdıFırtına minarenin külahını yana yatırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Rus gazetesine çarpıcı sözler: Bu hakkımızı...

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.