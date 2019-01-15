Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

İki güvenlik sunumu gerçekleştirildi.

(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) bu konuyu etraflı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.

Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı'nın 23 Ocak'ta Moskova'ya ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak.

(İdlib'deki gelişmeler) İdlim mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde bir bölge oluşturuldu. Buranın güvenlği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Bu konu Moskova'daki görüşmede ele alınacak.İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İdlib mutabakatı ihlal edilirse herkes zarar görür.