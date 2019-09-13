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Cumhurbaşkanlığından Ankara'da vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Beştepe Millet Camisi'nde öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Beştepe Millet Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Edilen duanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından aşure dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan aşure bir saatte tükendi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşure için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara, İzmir, İstabul, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde de Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı.

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