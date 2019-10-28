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Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan videoda, Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen tarihi süreç savaş tablolarının 3D teknolojisi kullanılarak modellenmesiyle anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı için özel video hazırlandı.

Sultan Alparslan'ın komutasında Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen tarihi sürecin sanatsal bir dille anlatıldığı yapım, Genelkurmay Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının savaş tabloları koleksiyonunda bulunan eserlerin 3D teknolojisi kullanılarak modellenmesiyle oluşturuldu.

Videoda yer alan yağlı boya tablolar, Türk Savaş Tarihi içerisinde yer alan Malazgirt Savaşı, Varna Meydan Muharebesi, İstanbul'un fethi, Mohaç Meydan Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli cephelerinde verilen mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının semada dalgalandığı görüntüler eşliğinde "Öyle bir destandır ki aziz milletimizin öyküsü tarih boyunca unutulmaz zaferlerle büyüdü." sözleriyle başlayan yapım, "İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde... Dün Asya'da ve Avrupa'da hoşgörünün ve vicdanın kadim mirasçıları, bugün Afrika ve Orta Doğu'da huzurun ve barışın tek teminatı... Azim, kararlılık, cesaret ve fedakarlıkla kurulan maziden atiye bağımsızlıkla yoğrulan Cumhuriyet'imizin 96'ıncı yılı kutlu olsun." ifadeleriyle son buluyor.

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