Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Koff Animasyon iftiharla sunar...

Müzeyyen Senar’ın 100. Yılı anısına hazırlanan animasyon filmi yayında!

Koff Animasyon, tarihte unutulmaz izler bırakan isimlerin yer aldığı biyografik animasyon filmler serisine, Cumhuriyet’in Divası Müzeyyen Senar ile devam ediyor.

Müzeyyen Senar’ın 100. Yılı anısına hazırlanan film, Koff Animasyon’un kaptanı Gökhan Okur’un yönetmenliğinde izleyici karşısına çıktı.

Müzeyyen Senar’ın hayat hikayesini, gerçek üstü bir anlatımla ele alan film, Koff Animasyon’un Youtube, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Koff Animasyon’un biyografik filmler serisi ilk olarak 2015 yılında sanat güneşi Zeki Müren’in hayatını konu alan film ile başladı. Ardından mazlumların babası Müslüm Gürses ve futbol severlerin gönlünde taht kuran Süleyman Seba’nın hayatını konu eden filmler, sırasıyla izleyiciyle buluştu ve çok sevildi.

Türk Sanat Müziği’nin eşsiz ve unutulmaz sesi Müzeyyen Senar, 2015’te aramızdan ayrılarak tüm sevenlerini yasa boğdu.

Senar’ın güçlü kişiliği, hayatı, tutkuları ve hayalleri bu filmle unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

