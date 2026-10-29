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Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar

Cumhuriyet, Türk kadını için yalnızca yeni bir dönemin değil, özgürlük ve eşitlik yolunda atılan tarihi adımların da simgesi oldu. Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen devrimlerle kadınlar eğitimden siyasete, hukuktan çalışma hayatına uzanan pek çok alanda yeni haklar kazandı. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen reformlar, Türk kadınının hak ve özgürlükleri açısından yeni bir dönemin kapısını açtı.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, yalnızca yeni bir devletin ortaya çıkışı değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın yeniden şekillendiği bir dönemin başlangıcı oldu. Bu dönüşümün önemli başlıklarından biri de kadınların toplumdaki yeri ve eşit yurttaşlık haklarıydı.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 1

Cumhuriyet öncesinde kadınların eğitim, hukuk ve siyaset alanlarında karşılaştıkları sınırlamalar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen reformlarla değişmeye başladı. Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemeler, kadınların toplumsal yaşama daha etkin katılmalarının önünü açtı.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 2

EĞİTİMDEN HUKUKA YENİ BİR DÖNEM

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumları tek çatı altında toplandı. Eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi, kız çocuklarının eğitim olanaklarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 3

Kadın hakları alanındaki en önemli hukuki değişimlerden biri ise 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiydi. Medeni Kanun; evlilik, boşanma ve miras gibi alanlarda kadınların hukuki konumunu değiştiren düzenlemeler getirdi. Tek eşli evlilik ve resmî nikâh esaslarının benimsenmesi, aile hukukunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 4

SİYASİ HAKLAR ADIM ADIM KAZANILDI

Cumhuriyet döneminde kadınların siyasi hakları bir anda değil, aşamalı olarak genişledi. 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınırken, 26 Ekim 1933’te köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimlerinde de kadınlara bu hak verildi.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 5

5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Böylece kadınların ülke yönetiminde temsil edilmesinin önündeki önemli hukuki engellerden biri kaldırıldı. 1935 genel seçimlerinde 18 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 6

CUMHURİYET’İN KADINLARA AÇTIĞI ALAN

Cumhuriyet’in kadınlara yönelik dönüşümü yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Eğitimli kadınların öğretmenlikten bilime, sanattan mesleki yaşama kadar farklı alanlarda yer alması, toplumsal değişimin görünür sonuçları arasında yer aldı.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 7

Ancak yasal hakların kazanılması, toplumsal eşitliğin tümüyle sağlandığı anlamına gelmiyordu. Kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına erişimi, toplumsal yaşamda eşit temsil edilmesi ve haklarını özgürce kullanabilmesi, sonraki yıllarda da önemini koruyan meseleler oldu.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 8

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

Atatürk döneminde gerçekleştirilen reformlar, kadınların yalnızca aile içinde değil, kamusal yaşamda ve ülke yönetiminde de söz sahibi olabilmelerinin hukuki temelini oluşturdu. Bu tarihsel miras, Cumhuriyet’in kadın ve erkeklerin eşit yurttaşlığına ilişkin hedeflerini anlamak açısından önem taşıyor.

Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar 9

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Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet atatürk Kadın
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