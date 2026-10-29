Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Türk kadını! İşte kazanılan tarihi haklar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, yalnızca yeni bir devletin ortaya çıkışı değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın yeniden şekillendiği bir dönemin başlangıcı oldu. Bu dönüşümün önemli başlıklarından biri de kadınların toplumdaki yeri ve eşit yurttaşlık haklarıydı.

Cumhuriyet öncesinde kadınların eğitim, hukuk ve siyaset alanlarında karşılaştıkları sınırlamalar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen reformlarla değişmeye başladı. Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemeler, kadınların toplumsal yaşama daha etkin katılmalarının önünü açtı.

EĞİTİMDEN HUKUKA YENİ BİR DÖNEM

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumları tek çatı altında toplandı. Eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi, kız çocuklarının eğitim olanaklarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Kadın hakları alanındaki en önemli hukuki değişimlerden biri ise 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiydi. Medeni Kanun; evlilik, boşanma ve miras gibi alanlarda kadınların hukuki konumunu değiştiren düzenlemeler getirdi. Tek eşli evlilik ve resmî nikâh esaslarının benimsenmesi, aile hukukunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

SİYASİ HAKLAR ADIM ADIM KAZANILDI

Cumhuriyet döneminde kadınların siyasi hakları bir anda değil, aşamalı olarak genişledi. 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınırken, 26 Ekim 1933’te köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimlerinde de kadınlara bu hak verildi.

5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Böylece kadınların ülke yönetiminde temsil edilmesinin önündeki önemli hukuki engellerden biri kaldırıldı. 1935 genel seçimlerinde 18 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

CUMHURİYET’İN KADINLARA AÇTIĞI ALAN

Cumhuriyet’in kadınlara yönelik dönüşümü yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Eğitimli kadınların öğretmenlikten bilime, sanattan mesleki yaşama kadar farklı alanlarda yer alması, toplumsal değişimin görünür sonuçları arasında yer aldı.

Ancak yasal hakların kazanılması, toplumsal eşitliğin tümüyle sağlandığı anlamına gelmiyordu. Kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına erişimi, toplumsal yaşamda eşit temsil edilmesi ve haklarını özgürce kullanabilmesi, sonraki yıllarda da önemini koruyan meseleler oldu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

Atatürk döneminde gerçekleştirilen reformlar, kadınların yalnızca aile içinde değil, kamusal yaşamda ve ülke yönetiminde de söz sahibi olabilmelerinin hukuki temelini oluşturdu. Bu tarihsel miras, Cumhuriyet’in kadın ve erkeklerin eşit yurttaşlığına ilişkin hedeflerini anlamak açısından önem taşıyor.