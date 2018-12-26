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Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yukarıçiçekli Mahallesi sınırları içinde yer alan derede erkek cesedi bulundu. Derede ceset olduğunu fark eden işçiler polise haber verdi. Çamura batmış olan cesedin bulunduğu yerden çıkarılmasına CANKUR ekipleri yardım etti.

Yüz kısmı tanınmayacak halde olan ceset, yağışın da etkisiyle güçlükle çıkarıldı. Çürümeye başlamış haldeyken bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sazlıkların arasında bulundu

Adana’da dere içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu. Olay, Yüreğir İlçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi civarında bulunan derede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan işçiler dere içerisinde erkek cesedini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye cankur ekiplerini çağırdı. Cankur ekipleri dere içerisinde bulunan erkek cesedini çıkardı.
Olay yeri inceleme polisleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapılamadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılacak otopsisinin ardından kesin ölüme nedeni ile birlikte kimliği de belirleneceği öğrenildi.
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adana ceset

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