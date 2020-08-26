KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...

Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dekorasyonun her aşamasında kullanılabilen çuval bezlerini yeniden yorumlamaya hazır mısınız? Klasik kullanım amacından yıllar önce ayrılmış olan çuval bezleri ile siz de evinde uygun fiyata değişiklikler yapabilirsiniz. Hem şık hem de kullanışlı uygulamaları merak ediyorsanız bu yazı tam da size göre!

Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...

Çuval bezi ya da jüt kumaş, bir zamanlar erzakları muhafaza etmek için kullanılsalar da günümüzde bu işlevini çoktan yitirdi. Retro ve doğal görüntüsü sayesinde dekorasyon dünyasında çok sevilen çuval bezlerini artık daha da çok seveceksiniz. İşte zevkle deneyeceğiniz o fikirler!

HEDİYELİK KESELERİNİ KENDİNİZ YAPIN

Düğün, nişan, mevlit ve yaş günü kutlamalarında misafirlere minik hediyelikler dağıtmak yaygınlaşmaya başladı. Fakat, özellikle çok misafirli ortamlarda tek tek hediyelik almak oldukça pahalı olabilir. Bu hediyelikleri uygun fiyata kendin yapmak istiyorsan çuval bezleri bu iş için en ideal parça. Çuval bezlerini uzun bir dikdörtgen şeklinde keserek kenarlarını dikiş makinesinde ya da elde dikebilirsiniz. Ağız kısmını renkli kurdelelerle bağlayabileceğiniz bu el yapımı keseleri tarzınıza göre süslemek sizin elinizde! Keselere kahve çekirdekleri veya kurumuş lavantalar koyarak koku keseleri yapabilirsiniz.

EŞSİZ BİR MEYVE SEPETİ İSTER MİSİNİZ?

Çuval bezi kullanarak harika bir meyve kasesi ya da sepeti yapabilirsiniz. Bunu yapmanın onlarca yolu var. En basit yöntem, uygun fiyata alacağınız plastik bir sepetin üzerine çuval bezi geçirerek dekore etmek. Daha doğal bir görünüm istiyorsanız çuval bezinin içine renkli ve yumuşak bir kumaşla astar dikerek minik bir çuval haline getirebilirsiniz. Bu çuvalın üzerine retro çağın popüler tarzına benzemesi için mühürlü baskılar yapabilirsiniz. Böylece, hiç kimsede bulunmayan ve tamamen dönemine aitmiş gibi görünen bir meyve sepetine sahip olabilirsiniz.

SAKSI, KİTAP YA DA DİĞER EŞYALARINIZI DEKORE EDİN

Özellikle kitap dekorasyonunda sık sık çuval bezi kullanıldığını görmeye başladık. Kitap kılıflarının üzerine işlenen çuval bezi, genel olarak ince bir şerit şeklinde tercih ediliyor. Üzerine çiçekler ve boncuklar işlenen çuval bezi, kitap kılıflarına eşsiz bir tarz katıyor. Saksı giydirme yöntemleri arasında da çuval bezini sıklıkla görebilirsiniz. Özellikle çirkin ya da görüntüsünü beğenmediğiniz saksılara tarz katmak için tercih edilen çuval bezlerini dikebilir ya da saksıya geçirip üst kısmından halat iple bağlayabilirsiniz. Dekorasyonun geri kalanı size ve hayal gücünüze ait!

MARKET POŞETİNE PARA VERMEYİN

Büyük market çantaları kalın plastikleri sebebiyle çantaya koymak için çok büyük kalıyor. Çuval bezinin içine ince bir astar dikerek kendi market poşetini yapabilirsiniz. Üstelik çantanıza kolaylıkla sığar ve sana özel bir tasarıma sahip olur. Aramızda kalsın ama çuval bezine astar dikenler yalnızca market poşeti olarak değil günlük çanta olarak da bu tasarımları kullanıyorlar. Fikir bizden, denemesi sizden!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Silerken ayna ve camlarda iz kalmaması için bu püf noktalara kulak verin! Bu 6 yöntem sayesinde..Silerken ayna ve camlarda iz kalmaması için bu püf noktalara kulak verin! Bu 6 yöntem sayesinde..
Kaç aylık bebek balık yiyebilir?Kaç aylık bebek balık yiyebilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...
Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...
Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...
Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...
Estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak makyaj tüyoları
Estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak makyaj tüyoları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.