Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...

Çuval bezi ya da jüt kumaş, bir zamanlar erzakları muhafaza etmek için kullanılsalar da günümüzde bu işlevini çoktan yitirdi. Retro ve doğal görüntüsü sayesinde dekorasyon dünyasında çok sevilen çuval bezlerini artık daha da çok seveceksiniz. İşte zevkle deneyeceğiniz o fikirler!

HEDİYELİK KESELERİNİ KENDİNİZ YAPIN

Düğün, nişan, mevlit ve yaş günü kutlamalarında misafirlere minik hediyelikler dağıtmak yaygınlaşmaya başladı. Fakat, özellikle çok misafirli ortamlarda tek tek hediyelik almak oldukça pahalı olabilir. Bu hediyelikleri uygun fiyata kendin yapmak istiyorsan çuval bezleri bu iş için en ideal parça. Çuval bezlerini uzun bir dikdörtgen şeklinde keserek kenarlarını dikiş makinesinde ya da elde dikebilirsiniz. Ağız kısmını renkli kurdelelerle bağlayabileceğiniz bu el yapımı keseleri tarzınıza göre süslemek sizin elinizde! Keselere kahve çekirdekleri veya kurumuş lavantalar koyarak koku keseleri yapabilirsiniz.

EŞSİZ BİR MEYVE SEPETİ İSTER MİSİNİZ?

Çuval bezi kullanarak harika bir meyve kasesi ya da sepeti yapabilirsiniz. Bunu yapmanın onlarca yolu var. En basit yöntem, uygun fiyata alacağınız plastik bir sepetin üzerine çuval bezi geçirerek dekore etmek. Daha doğal bir görünüm istiyorsanız çuval bezinin içine renkli ve yumuşak bir kumaşla astar dikerek minik bir çuval haline getirebilirsiniz. Bu çuvalın üzerine retro çağın popüler tarzına benzemesi için mühürlü baskılar yapabilirsiniz. Böylece, hiç kimsede bulunmayan ve tamamen dönemine aitmiş gibi görünen bir meyve sepetine sahip olabilirsiniz.