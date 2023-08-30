MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesinin evine gitti! "Bizi bırakmadın"

CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesinin evine gitti! "Bizi bırakmadın"

30.08.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası ile ortaklığını bitiren CZN Burak bir yandan yeni bir restoran açmak için uğraşırken bir yandan da yaptığı yardımlara devam ediyor. Verdiği kilolarla gündeme gelen CZN Burak Hatay'da günlerce enkazına ulaşılamayan Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti.

Hatay’ın Yayladağ ilçesinde dünyaya gelen ve paylaştığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen olan 19 yaşındaki Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında günlerce kalmış ve genç fenomenin cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.

CZN Burak, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti.

Beraber yöresel yemekler yapan ünlü isimlerden CZN Burak, Duymaz ile çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı.

fsds

Anne Duymaz bu anlamlı ziyaretten bir kareyi paylaşarak, "Bu zamana kadar hep yanınızda oldun. Rabbim senden razı olsun. Sen evimize, köyümüze neşe getirdin. Can oğul… Rabbim senden razı olsun. Evimize gelerek bizim yüzümüzü güldürdün. Rabbim de senin yüzünü hep güldürsün. Bizi bırakmadın" dedi.

CZN Burak'ın bu hareketine "Helal olsun", "Herkes unuttu sen unutmadın", "Büyük adamsın" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
2000'li yıllara damga vurmuştu! Emret Komutanım'ın Kerim'i Orçun Kaptan son hali ile şaşırttı, gören bir daha baktı2000'li yıllara damga vurmuştu! Emret Komutanım'ın Kerim'i Orçun Kaptan son hali ile şaşırttı, gören bir daha baktı
Bebeklerin cinsiyeti belli oldu! "Sen yetmiyordun çünkü"Bebeklerin cinsiyeti belli oldu! "Sen yetmiyordun çünkü"
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken buldu ve...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken buldu ve...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.