HABER

D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 03:33 | Son Güncelleme

KÜÇÜKYALI'da D-100 Karayolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKYALI'da D-100 Karayolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın,D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametine ilerleyen 34 RC 207 plakalı otomobilin sürücüsü Eyüp Varol aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını görünce emniyet şeridine çekti. Varol, motor kısmını kontrol etmek istediği sırada alevler yükseldi. Alevlere teslim olan otomobile sürücü Varol yangın tüpü ile müdahaleye etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

OTOMOBİLİN YANMASI ÇEKMEK İÇİN KENDİ CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı D-100 Karayolunu kısa süreğine trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan otomobili kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Trafik polisi D-100 karayolu yeniden trafiğe açarak yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi.

BİR ANDA ALEVLENDİ
Bir sürücü, "Arabayla seyir halde gidiyorduk. Sağ tarafa baktığımız da emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili gördük. Bir anda alevlendi. O sırada ne olduğunu şaşırdık. Otomobili sürücüsüne koşarak yardım etmeye çalıştık. Yangında yaralanan yoktu" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!
Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklamasıBakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de arkadaş kavgası: Birbirlerini bıçaklayarak öldürdüler

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Sarıyer'de, parkta küfür nedeniyle kavga çıktı: 2 kişi bıçaklandı

Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.