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  4. D-100 karayolunda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

D-100 karayolunda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

02.10.2023 18:57 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatırken, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saatlik çalışma sonrası kapanan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

D-100 karayolunda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu SEKA Tünel mevkisinde meydana geldi. 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada, 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Ekiplerce kurtarılan İ.A, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli D-100 Karayolu zincirleme kaza

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