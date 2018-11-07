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D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

 D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi.

D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi. Yol trafiğe kapandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir oyomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
(FOTOĞRAFLI)

D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandıD-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

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