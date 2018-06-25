D vitamini eksikliği hayallerinize engel olmasın

D vitamini eksikliği ülkemizde sıklıkla görülmektedir. Güneşli gün sayısının fazla olmasına rağmen özellikle kadınlarda D vitamini eksikliğinin görülmesinin birçok nedeni bulunuyor. Üreme sağlığını yakından ilgilendiren bu vitaminin eksikliğinin başlıca görülme sebebi kış aylarında güneşten yeterince faydalanmamak. D vitamininin hem kadınlarda hem de erkeklerde üremeyi etkilemesinden dolayı kısırlık probleminin en büyük nedenlerinden birisidir. D vitaminin eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansını da düşürmektedir.

Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20 - 30 nanogram D vitamini bulunması gerekmektedir. 20 nanogramın altındaki değerler D vitamini eksikliği olarak kabul edilmektedir.

D Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?

D vitamini her ne kadar güneşten sentezlenebilir olsa da besinler ile de desteklenmesi gerekmektedir. Vücudun günlük D vitamini ihtiyacı tamamen besinlerden karşılanamamaktadır. Bu nedenle güneş ışığından yararlanmak son derece önemlidir. Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, uskumru ve istiridye gibi deniz ürünleri D vitamini açısından son derece zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir.