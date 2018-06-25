D vitamini eksikliği hayallerinize engel olmasın

D vitamini eksikliği ülkemizde sıklıkla görülmektedir. Güneşli gün sayısının fazla olmasına rağmen özellikle kadınlarda D vitamini eksikliğinin görülmesinin birçok nedeni bulunuyor. Üreme sağlığını yakından ilgilendiren bu vitaminin eksikliğinin başlıca görülme sebebi kış aylarında güneşten yeterince faydalanmamak. D vitamininin hem kadınlarda hem de erkeklerde üremeyi etkilemesinden dolayı kısırlık probleminin en büyük nedenlerinden birisidir. D vitaminin eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansını da düşürmektedir.
Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20 - 30 nanogram D vitamini bulunması gerekmektedir. 20 nanogramın altındaki değerler D vitamini eksikliği olarak kabul edilmektedir.
D Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?
D vitamini her ne kadar güneşten sentezlenebilir olsa da besinler ile de desteklenmesi gerekmektedir. Vücudun günlük D vitamini ihtiyacı tamamen besinlerden karşılanamamaktadır. Bu nedenle güneş ışığından yararlanmak son derece önemlidir. Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, uskumru ve istiridye gibi deniz ürünleri D vitamini açısından son derece zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir.
Bunların dışında yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır. Deniz ürünü sevmeyen kişiler D vitamini ihtiyaçlarını balık yağı tabletlerinden karşılayabilirler. Yağda çözünebilen D vitamini gıdalardan oldukça az bir şekilde alınabilir. Bu nedenle tek başına yeterli olmamakta ve güneş ışığına çıkmak gerekmektedir.
D Vitaminin Üremeye Etkisi
D vitamini eksikliği bulunan kadınların tüp bebek tedavilerinde D vitamini seviyesi normale çekilmesine paralel olarak başarı şansının da arttığı görülmüştür. Yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği doğurganlığı azaltırken tüp bebek şansını da önemli ölçüde düşürmektedir. Tüp bebek tedavi süresince, testosteron salgılamasını da etkilediğinden erkeklerin D vitamini seviyelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliği hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden olmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının hamilelik sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları gerekmektedir.
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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