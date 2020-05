D vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyor

HER HASTADA AYNI BELİRTİLER GÖRÜLMÜYOR

MS belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösteriyor ve her hastada aynı şikâyetler ortaya çıkmıyor. Belirtileri nedeniyle MS’in çok sayıda hastalıkla karıştırıldığını bu nedenle de MS hastalığının teşhisi için geç kalınabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Ü. Hakan Şilek, sözlerine şöyle devam etti: “MS atağı oldukça değişken bir yelpazeden oluşabilecek ve en az 24 saat sürmesi gereken nörolojik belirtilerden, gözde görme bulanıklığından tam görme kaybına kadar oluşan görme bozukluğu, çift görme, vücudun bir kısmında gelişen güçsüzlük bu bulgular gerçekten çok sayıda olabilir.”

STRES ÖNEMLİ BİR TETİKLEYİCİ

Hastalığın tetikleyicileri arasında stresin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Hakan Şilek, “MS hastalığını tetikleyen birçok otoimmün hastalık vardır. Bu durum bazen hastalığın ilk aşamalarında tanıyı zorlaştırabiliyor” dedi. MS’ın yaşam kaybına bir hastalık olmadığını ve MS hastalarının genel toplumun ortalama yaşam süresine yakın veya birkaç yıl daha az bir hayat süresi olduğunu belirten Dr. Öğ. Üyesi Hakan Şilek, “MS konusunda her zaman yeni ilaç tedaviler konusunda çalışmalar ve yeni moleküller üzerinde çalışılmakta. Her gelişen yeni ilaç her hasta için etkin etkin olmayabileceği unutulmamalı. Ancak halen hastalığın kesin tedavisi ne yazık ki bulunmuyor.”