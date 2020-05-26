D vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyor

Beyin hücrelerinin yıkımıyla seyreden bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS) konusunda halen bilinmezliğini koruyan birçok nokta bulunuyor. Hastalık, beyin ve omuriliği etkilediği için, görme bulanıklığından hareket kısıtlılığına kadar, birçok soruna neden olabiliyor. Nedeni hala bilinmeyen MS için uzmanlar, çevresel ve genetik faktörlerin birlikteliğinin etkili olabildiğini söylüyor. Son yıllarda beslenme ile ilişkisine dair önemli çalışmalar yayınlandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Hakan Şilek, “D vitamini eksikliğinin bu hastalığın kötüleşmesinde en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir” dedi.

HORMONLAR, KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞINI ETKİLİYOR

MS, kronik bir hastalık olduğundan ömür boyu devam ediyor. MS sıklığının ülkeden ülkeye değiştiğini hatırlatan Dr. Öğr. Ü. Hakan Şilek, Türkiye’de 40 bin civarında MS hastası olduğunu söyledi. “Hastalığa yakalanma konusunda kadınlar erkeklerden daha şansız durumda. İstatistikler, kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldüğünü ve MS hastalarının yaklaşık yüzde 60’ının kadın olduğunu gösteriyor. Kadınlarda daha sık görülme sebebinde, hormonların rol oynadığını düşünüyor. MS hastalığı genç yaşta ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak çocuklukta veya 50 yaş üstünde ender de olsa geç yaşta başlayabilir” dedi.