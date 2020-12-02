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D vitamini uyarısı! Çocuklarda ampul şeklindekini kullanıyorsanız...

02.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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D vitamini uyarısı! Çocuklarda ampul şeklindekini kullanıyorsanız...

Ülkemiz, güneşten D vitamini sentezi açısından avantajlı olarak görünse de araştırmalar durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Türkiye’de toplumun %60-90’ında D vitamini yetersizliği olduğu görülüyor. Prof. Dr. Emin Ünüvar, büyüme çağında olan çocukların günlük ihtiyacı doğrultusunda D vitamini desteği almalarını öneriyor. Ampul şeklinde alınan D vitamini konusunda uyarıda bulunan Ünüvar, ocuklarda olumsuz bir reaksiyona neden olabileceğine dikkat çekti.

Vücudumuzda D vitamini düzeyi için temel ve doğan kaynağın güneş ışınları olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra yetersizlik durumunda dışarıdan besinler ve takviyeler yoluyla da alınabilen bir vitamindir. D vitamini, gerektiğinde kullanılmak üzere vücudumuzun yağ dokusunda da depolanabilir.

D vitamini, sindirim sisteminden kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardım ediyor. Bu açıdan D vitamini çocukların kemik gelişimi için son derece faydalıdır. Ayrıca kemik dokusu dışında birçok organın çalışmasında da önemli bir role sahiptir. D vitamini vücudumuzdaki pek çok hücreyi etkileyebiliyor. Hücre farklılaşmasında ve fonksiyonlarında düzenleyici role sahip olan D vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlü ve dengeli tutuyor, aktif olmasını sağlıyor. Yeterli D vitamini ile bağışıklık sistemi dengeli ve etkin çalışmaktadır. Süt çocuklarında kemik ve diş gelişimi konusunda da oldukça faydalı olan D vitamini, kemikleri sağlamlaştırırken, bağışıklık sistemine de olumlu etki ediyor.

D VİTAMİNİ BİRÇOK HASTALIĞA KARŞI KORUYUCU ROL ÜSTLENİYOR

D vitaminine her yaşta ihtiyacımız bulunmaktadır. Özellikle ilk 2 yaşta çocuklar hızlı büyüme dönemi olduğu için ihtiyaçları daha önemlidir. Süt çocuklarında ilk yaş içinde günde 400 IU D vitamini, bir yaşın üzerindeki çocuklarda ise günde 600 IU D vitamini alınmasını öneriyoruz.

D vitamini desteği raşitizmi önlediği gibi birçok hastalıkta da koruyucu role sahiptir. Enfeksiyon hastalıkları, otoimmun hastalıklar, diyabet, obezite, multipl skleroz, psikiyatrik sorunlar gibi pek çok hastalıktan korunmada D vitamini önemli bir yer tutuyor. D vitamini desteği alırken güneş ışınlarından da yeterince faydalanılmalıdır.

Bu sarı destek ihtiyaç durumunda ağızdan gerek sprey gerekse damla formunda takviye olarak kullanılabiliyor. Daha önceki yıllarda kullanılan dozu çok yüksek olan D vitamini ampullerini bugün çocuklarda rutin olarak kullanmıyoruz. Yüksek dozda D vitamini kullanımı çocuklarda olumsuz bir reaksiyona neden olabilir ve çocukların kalsiyum değerlerini anormal düzeylere yükseltebilir. Tekrar etmekte fayda var; D vitamininin kullanımını ilk yaşta günde 400 IU, bir yaşın üzerinde ise günde 600 IU olarak öneriyoruz. D vitamininin günlük ihtiyacımız kadarı güvenilirlikle kullanılabilir. Verilen bu destek herhangi bir risk getirmez ve sağlığımız için olumlu katkıda bulunur.

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