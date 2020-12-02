D vitamini uyarısı! Çocuklarda ampul şeklindekini kullanıyorsanız...

Vücudumuzda D vitamini düzeyi için temel ve doğan kaynağın güneş ışınları olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra yetersizlik durumunda dışarıdan besinler ve takviyeler yoluyla da alınabilen bir vitamindir. D vitamini, gerektiğinde kullanılmak üzere vücudumuzun yağ dokusunda da depolanabilir.

D vitamini, sindirim sisteminden kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardım ediyor. Bu açıdan D vitamini çocukların kemik gelişimi için son derece faydalıdır. Ayrıca kemik dokusu dışında birçok organın çalışmasında da önemli bir role sahiptir. D vitamini vücudumuzdaki pek çok hücreyi etkileyebiliyor. Hücre farklılaşmasında ve fonksiyonlarında düzenleyici role sahip olan D vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlü ve dengeli tutuyor, aktif olmasını sağlıyor. Yeterli D vitamini ile bağışıklık sistemi dengeli ve etkin çalışmaktadır. Süt çocuklarında kemik ve diş gelişimi konusunda da oldukça faydalı olan D vitamini, kemikleri sağlamlaştırırken, bağışıklık sistemine de olumlu etki ediyor.