KADIN

Dadıların büyüttüğü çocuklar, zihinsel sağlık problemleri riski altında

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tanımış Psikolog Doktor Sandra Willis’e göre dadılar tarafından büyütülen çocuklar, gelecek yıllarda zihinsel sağlık problemleri riski altında olabilir

Dadıların büyüttüğü çocuklar, zihinsel sağlık problemleri riski altında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti Abu Dabi’deki Toplumsal Gelişim Kurumu’nun danışmanlarından doktor Sandra Willis, yaygın uygulamanın çocuklarda bağlanma sorunlarına yol açtığı ve bunun bir akıl hastalığı salgını haline gelmesinde etken olabileceği konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Körfez Haberi'nin The National'dan aktardığına göre, Doktor Willis, şehir sakinleri için akıl sağlığı hizmetlerini geliştiren ve psikolojik konular hakkında bir açıklık kültürünü teşvik eden devlet kurumu olan Ma’an (Sosyal Katkı İdaresi) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

YAŞAMIN İLK YILI NEDEN ÖNEMLİ?

New York Columbia Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olan Doktor Willis, “Bağlanmak, yaşamın ilk yılında özellikle küçük çocuklar için gerçekten önemlidir” dedi.

Doktor Willis sözlerine ‘’Bir bebeğin hayatında her şeyin başladığı zaman ilk yıldır. Ama biz bebeklerimizi bakılsın diye başkalarına bu zaman içinde veriyoruz. Çünkü bebeklerin ihtiyaç duyduğu şeyin sadece beslenmek, altlarının temiz olması ve uyumak olduğuna inanıyoruz. İşte bilim buna karşı çıkıyor’’ diyerek devam etti.

Doktor Willis, deneylerin bebeklerle etkileşime girmenin, örneğin göz teması kurup onlarla konuşmanın çok önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doktor Willis, bazı bebeklerin, özellikle de çok çalışan birinin onlara bakması durumunda, yeterince iyi bakılmadığından endişe duyduğunu belirtti.

2

Doktor Willis bir dadının işe alınması ve sonrasıyla ilgili şunları söyledi: ‘Bunun güvenli, uzun vadeli bir bağlılık kurulmasını engellediğini düşünüyorum. Çünkü dadılar kontratla çalışıyor ve günün birinde gideceklerini biliyoruz. Öyleyse, bağlılık hissettikleri bakıcılar ayrıldığı zaman çocuklara ne olur? (Bunu aralarındaki bağın olumlu olduğundan yola çıkarak söylüyorum) Ve siz eğer çok fazla çalışıyorsanız, çocuğunuz artık sizin çocuğunuz değildir. Kendi çocuğunuz olsa bile olumlu ve sağlıklı bir ilişki sürdürmek zordur. Dolayısıyla evinizde çalışan bu kişiye iyi ve nazik davranmanız, gerekli bütün şartları sağlamanız, dinlenmeleri ve işlerini etkin bir şekilde yapmaları için izin vermeniz gerekir.’

Doktor Willis ‘’Bu konuyu normalleştirmemiz ve toplumumuzda bizleri nelerin etkilediği hakkında konuşmamız gerekiyor. İstatistikler gerçekten endişe verici. Eğer gerekli çalışmaları yapmaz, akıl sağlığı konusunda dürüst olmazsak, bu durum topluma özgü bir akıl hastalığı haline gelecek’’ dedi.

Bu yılın başlarında Abu Dabi Toplumsal Gelişme Bakanlığı tarafından kurulan Ma’an, emirlikteki kar amacı gütmeyen kuruluşlara finansman ve destek sağlıyor.

Maan Genel Direktörü Salama Al Ameemi de, ‘’Akıl sağlığı, dünya çapında giderek daha önemli bir konu haline geldi ve ortalama olarak dört kişiden biri yaşamları boyunca bir noktada akıl sağlığı zorluğu çekiyor’’ diye konuştu.

(independent)

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Çekirdek yerken dikkat! Çekirdek yerken dikkat!
Çocuğunuzun sağlığı için aşı takvimini takip edinÇocuğunuzun sağlığı için aşı takvimini takip edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dadı ile büyüme Doktor Willis

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabii ki! Bunu tartışmaya bile gerek yok. Anne, annelik güdüsüyle ve sevgiyle bakar, dadı para için. Hiç kimse anneden daha iyi bakıp, ilgilenemez. Ana ile ilgili atasözleri boşuna söylenmemiş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Oğlu yalnız kaldığında ağlamasın diye maketini yaptıran anne sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Emziren annelere uyarı: Elektrikli süt pompalarındaki tehlike

100 kadından 41'i bunu tercih ediyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.