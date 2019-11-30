Dadıların büyüttüğü çocuklar, zihinsel sağlık problemleri riski altında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti Abu Dabi’deki Toplumsal Gelişim Kurumu’nun danışmanlarından doktor Sandra Willis, yaygın uygulamanın çocuklarda bağlanma sorunlarına yol açtığı ve bunun bir akıl hastalığı salgını haline gelmesinde etken olabileceği konusunda endişeli olduğunu belirtti.
Körfez Haberi'nin The National'dan aktardığına göre, Doktor Willis, şehir sakinleri için akıl sağlığı hizmetlerini geliştiren ve psikolojik konular hakkında bir açıklık kültürünü teşvik eden devlet kurumu olan Ma’an (Sosyal Katkı İdaresi) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
New York Columbia Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olan Doktor Willis, “Bağlanmak, yaşamın ilk yılında özellikle küçük çocuklar için gerçekten önemlidir” dedi.
Doktor Willis sözlerine ‘’Bir bebeğin hayatında her şeyin başladığı zaman ilk yıldır. Ama biz bebeklerimizi bakılsın diye başkalarına bu zaman içinde veriyoruz. Çünkü bebeklerin ihtiyaç duyduğu şeyin sadece beslenmek, altlarının temiz olması ve uyumak olduğuna inanıyoruz. İşte bilim buna karşı çıkıyor’’ diyerek devam etti.
Doktor Willis, deneylerin bebeklerle etkileşime girmenin, örneğin göz teması kurup onlarla konuşmanın çok önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Doktor Willis, bazı bebeklerin, özellikle de çok çalışan birinin onlara bakması durumunda, yeterince iyi bakılmadığından endişe duyduğunu belirtti.
Doktor Willis bir dadının işe alınması ve sonrasıyla ilgili şunları söyledi: ‘Bunun güvenli, uzun vadeli bir bağlılık kurulmasını engellediğini düşünüyorum. Çünkü dadılar kontratla çalışıyor ve günün birinde gideceklerini biliyoruz. Öyleyse, bağlılık hissettikleri bakıcılar ayrıldığı zaman çocuklara ne olur? (Bunu aralarındaki bağın olumlu olduğundan yola çıkarak söylüyorum) Ve siz eğer çok fazla çalışıyorsanız, çocuğunuz artık sizin çocuğunuz değildir. Kendi çocuğunuz olsa bile olumlu ve sağlıklı bir ilişki sürdürmek zordur. Dolayısıyla evinizde çalışan bu kişiye iyi ve nazik davranmanız, gerekli bütün şartları sağlamanız, dinlenmeleri ve işlerini etkin bir şekilde yapmaları için izin vermeniz gerekir.’
Doktor Willis ‘’Bu konuyu normalleştirmemiz ve toplumumuzda bizleri nelerin etkilediği hakkında konuşmamız gerekiyor. İstatistikler gerçekten endişe verici. Eğer gerekli çalışmaları yapmaz, akıl sağlığı konusunda dürüst olmazsak, bu durum topluma özgü bir akıl hastalığı haline gelecek’’ dedi.
Bu yılın başlarında Abu Dabi Toplumsal Gelişme Bakanlığı tarafından kurulan Ma’an, emirlikteki kar amacı gütmeyen kuruluşlara finansman ve destek sağlıyor.
Maan Genel Direktörü Salama Al Ameemi de, ‘’Akıl sağlığı, dünya çapında giderek daha önemli bir konu haline geldi ve ortalama olarak dört kişiden biri yaşamları boyunca bir noktada akıl sağlığı zorluğu çekiyor’’ diye konuştu.
(independent)
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