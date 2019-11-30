Dadıların büyüttüğü çocuklar, zihinsel sağlık problemleri riski altında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti Abu Dabi’deki Toplumsal Gelişim Kurumu’nun danışmanlarından doktor Sandra Willis, yaygın uygulamanın çocuklarda bağlanma sorunlarına yol açtığı ve bunun bir akıl hastalığı salgını haline gelmesinde etken olabileceği konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Körfez Haberi'nin The National'dan aktardığına göre, Doktor Willis, şehir sakinleri için akıl sağlığı hizmetlerini geliştiren ve psikolojik konular hakkında bir açıklık kültürünü teşvik eden devlet kurumu olan Ma’an (Sosyal Katkı İdaresi) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

YAŞAMIN İLK YILI NEDEN ÖNEMLİ?

New York Columbia Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olan Doktor Willis, “Bağlanmak, yaşamın ilk yılında özellikle küçük çocuklar için gerçekten önemlidir” dedi.

Doktor Willis sözlerine ‘’Bir bebeğin hayatında her şeyin başladığı zaman ilk yıldır. Ama biz bebeklerimizi bakılsın diye başkalarına bu zaman içinde veriyoruz. Çünkü bebeklerin ihtiyaç duyduğu şeyin sadece beslenmek, altlarının temiz olması ve uyumak olduğuna inanıyoruz. İşte bilim buna karşı çıkıyor’’ diyerek devam etti.