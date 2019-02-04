DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali

Aradan geçen zamanın ardından halk, yıkılmış binalarda yaşayıp tanınmaz hale gelen sokaklarda yürümeye çalışıyor. Musul halkı bu zorlu şartlarda yaşamını sürdürmeye devam ederken çekilen kareler de acı durumu gözler önüne seriyor.
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