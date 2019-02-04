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DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul kentinde yoğun çatışmaların ardından DAEŞ'ten arındırılan sokaklar, aradan geçen 1,5 yıla rağmen olduğu gibi durmaya devam ediyor. Geçen süreye rağmen iyileşme yapılmayan binalar, harabe haliyle varlığını sürdürüyor.

Aradan geçen zamanın ardından halk, yıkılmış binalarda yaşayıp tanınmaz hale gelen sokaklarda yürümeye çalışıyor. Musul halkı bu zorlu şartlarda yaşamını sürdürmeye devam ederken çekilen kareler de acı durumu gözler önüne seriyor.

1.5 sene önce terör örgütü DAEŞ'in elinden kurtarılan Irak'ın Musul kenti, aradan geçen 1.5 yıla rağmen olduğu gibi duruyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters'in geçtiği fotoğraflarda, kentte geçen onca zamana rağmen herhangi bir kentsel iyileşmenin yaşanmadığını gösteriyor.
ABD askerleri ve koalisyon uçaklarının harabeye çevirdiği şehir eski günlerini arıyor.
Harabe binaların arasında yaşamını sürdürmeye çalışan halk, yolda yürümekte dahi zorlanıyor.
Parçalanmış yollar, yıkılmış binalar ve ibadet yerlerinin gölgesinde hayatını idame ettiren halk, durumdan şikayetçi.
Öyle ki dükkanını açan esnafların bulunduğu bazı sokaklarda diz boyuna kadar asfalt bulunuyor.
Şehre uzaktan bakıldığında da görüntü sokak aralarında görülenden farklı değil.
Bombalanarak paramparça hale getirilmiş binaların ayakta durmakta zorlandığı görülüyor.
İşte Musul'da eski halini arayan kentin içler acısı görünümünden bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Musul DAEŞ

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