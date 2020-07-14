Dağ taş dinlemiyor: 2021 Ford Bronco tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Ford Bronco 1966'da çıkan, efsaneleşmiş bir modeldi. Böylesine efsane bir otomobilin yenilenmiş halinin çıkması, birçok otomobil tutkununu heyecanlandırdı. Fakat Ford, yeni Ford Bronco'nun takipçilerine uzun bir bekleyiş süresi yaşattı. Bu bekleyiş süresince yeni fotoğraflarla takipçilerinin heyecanını yüksek tutmaya çalışan Ford, sonunda muradına erdi. 2021 Ford Bronco resmen tanıtıldı.
Ford Bronco'nun tasarımı ile başlayalım. Otomobil 2 ve 4 kapılı seçeneklere sahip. Bu modellerin her ikisinde de tavan ve kapılar çıkartılabiliyor.
2021 Ford Bronco orijinal modelin modernize edilmiş hali gibi duruyor. Bunu ise Ford'un dijitale verdiği öneme borçluyuz. Zira Ford, orijinal modeli 3D olarak tarayarak dijitale aktarmış ve otomobilin tüm geliştirmeleri bu model üzerinde yapılmış. Çamurluklar şişirilmiş ve kaput ise öne doğru biraz eğim almış.
Ford Bronco'nun arka tarafında ise bizleri katlanır bagaj tablası ve B formunda olan stop lambaları karşılıyor.
2021 Ford Bronco'nun kokpitinde ise deri döşeme ve turuncu detaylar yer alıyor. Sadelikten yana olan kokpit, kafanızı çevirdiğiniz her yerde görebileceğiniz -ki buna tutamaçlar da dahil- BRONCO yazılarıyla bezenmiş durumda.
Kokpit günümüzdeki herhangi bir otomobil kadar da teknolojik. Otomobilin konsolunda 12 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı (Standart modelde 8 inç büyüklüğünde) ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Üstelik 360 derece park kamerası da bu otomobilde yer alıyor. Konsolun üzerindeki tablaya aksiyon kamerası, navigasyon sistemi veya cep telefonu gibi yardımcı cihazlar eklenebiliyor. Ford Bronco ön camının hemen dibinde ise USB çıkışları sunuyor. Ford'un sunduğu 200'den fazla aksesuarla da kokpit kişiselleştirilebiliyor ve daha da teknolojik hale getirilebiliyor.
Ford Bronco, iki farklı motor seçeneği ile geliyor. Bu motorlardan ilki 2,3 litrelik dört silindirli turboşarjlı EcoBoost motor. Bu motor 270 beygir güç ve 420 Nm tork üretebiliyor. İkinci motor seçeneği ise 2,7 litrelik V6 EcoBoost motor. Bu motor ise 310 beygir güç ve 540 Nm tork üretiyor. 2,3 litrelik motor 10 vitesli otomatik veya 7 vitesli manuel şanzıman ile alınabiliyorken, V6 motor sadece otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor.
2021 Ford Bronco'nun arazi şartlarına uygun bir araç olduğunu söylememiz gerek. Zaten Bronco görsel açıdan da bunu veriyor. Bu yüzden Ford, otomobile bir Arazi Yönetim Sistemi eklemiş durumda. Bu sistem sayesinde Ford Bronco, normal, eko, spor, kaygan, kum, bozkır, çamur ve kayalık gibi 8 farklı sürüş modu sunuyor. Böylece arazi şartlarına göre Ford Bronco kendini bir nevi optimize ediyor.
2021 Ford Bronco Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands ve First Edition olmak üzere altı farklı versiyon ile gelecek. Wildtrak ve Badlands versiyonları, Off-Road şartlarına en uygun araçlar olacak. 2021 Ford Bronco fiyatı ise 29 bin 995 dolardan başlayacak. Tüketicilerin isteklerine ve eklemek istedikleri opsiyonlara göre bu fiyat daha da yukarılara çıkacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum