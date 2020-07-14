Dağ taş dinlemiyor: 2021 Ford Bronco tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Ford Bronco 1966'da çıkan, efsaneleşmiş bir modeldi. Böylesine efsane bir otomobilin yenilenmiş halinin çıkması, birçok otomobil tutkununu heyecanlandırdı. Fakat Ford, yeni Ford Bronco'nun takipçilerine uzun bir bekleyiş süresi yaşattı. Bu bekleyiş süresince yeni fotoğraflarla takipçilerinin heyecanını yüksek tutmaya çalışan Ford, sonunda muradına erdi. 2021 Ford Bronco resmen tanıtıldı.

2021 FORD BRONCO TASARIMI İLE NELER SUNUYOR?

Ford Bronco'nun tasarımı ile başlayalım. Otomobil 2 ve 4 kapılı seçeneklere sahip. Bu modellerin her ikisinde de tavan ve kapılar çıkartılabiliyor.

2021 Ford Bronco orijinal modelin modernize edilmiş hali gibi duruyor. Bunu ise Ford'un dijitale verdiği öneme borçluyuz. Zira Ford, orijinal modeli 3D olarak tarayarak dijitale aktarmış ve otomobilin tüm geliştirmeleri bu model üzerinde yapılmış. Çamurluklar şişirilmiş ve kaput ise öne doğru biraz eğim almış.

Ford Bronco'nun arka tarafında ise bizleri katlanır bagaj tablası ve B formunda olan stop lambaları karşılıyor.

FORD BRONCO'NUN İÇ TASARIM DETAYLARI

2021 Ford Bronco'nun kokpitinde ise deri döşeme ve turuncu detaylar yer alıyor. Sadelikten yana olan kokpit, kafanızı çevirdiğiniz her yerde görebileceğiniz -ki buna tutamaçlar da dahil- BRONCO yazılarıyla bezenmiş durumda.