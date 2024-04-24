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İsrail zulmü hız kesmeden devam ediyor! Refah'a işgal planı devrede: 1 milyondan Filistinli tehlike altında!

24.04.2024 09:58
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İsrail basınına yansıyan haberler Gazze'de endişeyle karşılanıyor. Haberlere göre İsrail ordusu yakın bir zamanda Refah'a kara işgali düzenleyecek. Bu işgalle birlikte 1 milyondan fazla Filistinlinin tahliye edileceği belirtilirken, Filistinlilerin barınaklara gitmeleri istenecek. Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde binlerce çadırın bu operasyon için hazırlandığı ifade ediliyor.

İsrail zulmü hız kesmeden devam ediyor! Refah'a işgal planı devrede: 1 milyondan Filistinli tehlike altında!

7 Ekim tarihinde fitili ateşlenen İsrail zulmü ikinci senesinde de hız kesmeden devam ediyor. Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek bölgedeki halkı adeta soykırıma uğratan İsrail, hayatta kalanları da mülteci konumuna getirmeye çalışıyor.

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REFAH'IN İŞGAL PLANI: 1 MİLYON FİLİSTİNLİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLECEK...

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre, İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.

Kanalın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental, "İsrail ordusunun planına göre, Refah'taki 1 milyondan fazla Filistinlinin bölgeyi tahliye ederek, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde son zamanda hazırlanan barınaklara gelmesi istenecek." dedi.

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ÇADIR KENT BİLE HAZIRLANMIŞ

Blumental, Refah'tan gelen yerinden edilmiş Filistinliler için uluslararası yardım kuruluşları ve diğer devletler tarafından daha önce Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde binlerce çadır hazırlandığını kaydetti.

KAN, yayınında, uydular tarafından Refah kenti ile Han Yunus arasında son haftalarda kurulmuş olan çadır kenti gösteren fotoğrafları gösterdi.

ABD ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğunu belirten Blumental, İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceğini söyledi.

Blumental, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin altını çizdi.

Blumental'a göre, İsrailli güvenlik yetkililerine göre, Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.

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ABD YÜZÜNDEN PLAN REVİZE EDİLDİ

KAN, ABD'nin çekinceleri sebebiyle, İsrail ordusunun hazırladığı planın 4 kez değiştirilerek revize edildiğini aktardı.

Amerikalıların başlangıçta, Refah kentine yönelik kara operasyonuna suçsuz insanlara zarar verir endişesiyle şiddetle karşı çıktıklarını ancak daha sonra kente girişin önemini kavradıklarını iddia eden İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv'in Refah operasyonu için ABD ile birlikte bir operasyon odası kurma aşamasında olduğunu kaydetti.

Adı belirtilmeyen İsrailli bir askeri yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, yetkilinin, ABD'nin korkularını anladıklarını ancak, Refah'a girilmeksizin Gazze Şeridi'nde bir askeri operasyonun son bulmasının mümkün olmadığını ilettiği ifade edildi.

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ABD'NİN POZİSYONU

Israel Hayom gazetesi, Refah'a karadan işgal konusunda, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın birkaç gün evvel arabulucular aracılığıyla yapılan teklife olumsuz cevap vermesi sonucunda "Refah'a giriş kararının alındığını" yazdı.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in İran'a 19 Nisan'da sınırlı karşılık vermesinin sebebi olarak "ABD'nin Refah'a yönelik operasyona karşı tutumunu yumuşatmak" gösterildi.

Refah'ın karadan işgali konusunda, "İsrail, Refah'a girmek için İsrail ordusunun gerçekleştireceği operasyon konusunda çıkarı olan tüm ülkelerle işbirliği içerisinde çalışacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır, Ürdün ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın savaşın sona ermesi ve güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmesi taleplerini reddetmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
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