Rus basını, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da Eylül ayı sonundan beri devam eden çatışmalara son veren anlaşmaya geniş yer verdi. Moskovsky Komsomolets gazetesi, "Rusya Karabağ'ı katliamdan kurtardı ama Ermenistan buna gereken değeri vermiyor" başlıklı başyazısında, "Rusya, askerlerimizin hayatına mal olabilecek büyük bir potansiyel bedel ödeme sorumluluğu üstelenerek Dağlık Karabağ'da feci bir katliamı önledi… Büyük bir gücün rolü sadece hoş şeyler içermiyor. Bu statüyü korumak için düzenli bir şekilde yüksek bedeller ödemek gerekiyor. Barış gücünü Karabağ'a göndererek Rusya bu amaç uğruna bir bedel daha ödüyor" ifadelerini kullandı. Nezavisimaya Gazeta ise Karabağ'daki üçlü anlaşmaya ilişkin olarak askeri uzman Albay Alexander Zhilin'in "Türkiye'nin stratejik çıkarlarıyla tamamen örtüşüyor" değerlendirmesine yer verdi: Zhilin, "Erdoğan Güney Kafkasya'yı kazandı (şimdilik sadece Güney Kafkasya)… Bir kez daha ağır bir küçük düşürme karşısında sessiz kalmış ve askeri helikopterinin düşürülmesi ve pilotlarının ölümü karşısında misilleme bile yapmamış olan Rusya, Erdoğan'ın koşullarıyla anlaşma imzalayarak onun karşısında ağır bir itibar kaybına uğramıştır… Bu durum, Kafkasya'nın bir bütün olarak kaybına, ve bunun yakın bir gelecekte sadece onunla da kalmamasına yol açabilir. Rusya'nın varsayımsal olarak bile bir tek müttefiki kalmadı" ifadelerini kullanıyor.

Rusya için 'bölgesel bir diplomatik zafer' Telegram kanalı Temnik ise Vladimir Mukhin'in "Karabağ'da barış gücünü bekleyen Türk tuzağı" başlıklı bir değerlendirmeye yer verdi. Yazıda, "Son yıllarda Ukrayna yanlısı propaganda konusundaki aktif çalışmalar da dahil bir dizi suçlamalar, Rusya'nın 'saldırgan' olarak görülmesine yol açtı… Karabağ'daki misyon ise 'oyun masasını' tersine çevirecek. Yeni ayarlar Rusya'nın öncelikle barış gücü olduğunu gösteriyor. Bu ise 'büyük bir satranç masasında' bölgesel bir diplomatik zafer anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı. https://www.youtube.com/watch?v=pUnz\_VU7YKE&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e '**Türkiye'nin prestiji arttı**' Vedomosti gazetesinde ise Konstantin Makiyenko imzalı "Rusya Karabağ'da nasıl kaybetti?" başlıklı yazıda konuyla ilgili şu cümleler dikkat çekiyor: "Karabağ'daki ikinci savaş, sadece Ermenistan için değil Rusya için de felaket jeopolitik sonuçlar taşıyor… Acı gerçek şu ki Moskova'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzu büyük ölçüde azalırken, talihli ve kavgacı Türkiye'nin prestiji büyük ölçüde arttı…