Daha güçlü saçlar ve tertemiz bir cildin sırrı mutfağınızda saklı! Sarımsağın cilt ve saç bakımında kullanımı

Yemeklere kattığı keskin lezzet sebebiyle çok sevilen sarımsak, sizi pek çok hastalığa karşı da koruyan müthiş bir besin. Özellikle karaciğer, akciğer ve kalp gibi organların daha güçlü olmasına yardımcı olan sarımsağın, düzenli olarak tüketildiğinde idrar söktürücü etkisi de bulunuyor. Tüm bunların yanında sarımsağı saç ve cilt bakımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Detaylar yazımızda.

SARIMSAKLI SAÇ MASKELERİ

2-3 diş sarımsağı yarım bardak zeytinyağı içerisinde 1 hafta bekletin. 1 hafta sonra yağı saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Bu kür, saç dökülmelerinin önüne geçmeye yardımcı olur.

3 diş sarımsağı ezerek suyunu çıkarın. Sarımsak suyunu 5 yemek kaşığı sütle karıştırın. Karışımı saç diplerinize yedirin ve 40 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı bol suyla yıkayın.

1 adet küçük boy soğan, 3 diş sarımsak ve 1 çubuk tarçını 2 bardak suyla kaynatın. Kaynayan karışımı süzgeçten geçirin ve yeterince soğuyunca saç diplerinize masaj yaparak yedirin. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

10 diş sarımsağı iyice ezin. Macun kıvamına gelince içine çok az su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 damla nane yağı, 2 damla ayçiçeği yağı ekleyin. Bu karışımı şampuanınızın içine ilave ederek kullanabilirsiniz.

SARIMSAKLI CİLT MASKELERİ

Birkaç diş sarımsağı ezerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız sarımsak suyuna birkaç damla zeytinyağı ekleyin. Karışımı çatlak sorunu yaşadığınız bölgelere 10 dakika masaj yaparak yedirin.

Birkaç diş sarımsağı ezerek suyunu çıkarın. Sarımsak suyuna eşit miktarda beyaz sirke ekleyin. Karışımı akne ve sivilce olan bölgelere, bir pamuk yardımıyla 10 dakika masaj yaparak yedirin. Daha sonra ılık su ile cildinizi temizleyin.

1 diş sarımsağı ezin. Ardından 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu maskeyi cildinize sürerek 20 dakika bekleyin. Daha sonra ılık su ile cildinizi arındırın.

Ezdiğiniz yarım diş sarımsağa birkaç damla jojoba yağı ve çay ağacı yağı ekleyin. Karışımı cildinizdeki sorunlu bölgeye sürün. Gece uyguladığınızda sabah yüzünüzü ılık su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.



