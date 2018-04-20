Daha güzel göğüs için 7 etkili yoga pozu

Savaşçı duruş
Savaşçı duruşu, sadece gücünüzü hissettirmekle kalmayacak, aynı zamanda göğüs kafesinizi uzatmanıza daha esnek olmanıza ve aktif hale gelmenize yardımcı olacaktır. Ayaklarınızı birbirine paralel yerleştirin. Görseldeki gibi önce bacakalarınızı gerdirin ve bu hareketi 9-10 kez tekrarlayın.
Üçgen duruş
Üçgen poz, göğüs kafesinizi serbest bırakır ve güçlendirir. Omurganız gerilirken kan akışınız normale döner. Bacakalrınızı açın ve yere sağlam basın. Görseldeki gibi kollarınızı düz bir çizgi oluşturacak şekilde sağ kolunuzu yukarı doğru uzatın. Dizlerini ve omurganızı dik tutun. Yüzünüzü yukarı kaldırın ve parmaklarınıza bakın. Ardından egzersizi diğer tarafla tekrarlayın.
Cobra duruş
Cobra duruş, akciğer hacmini artırmaya, torasik kasları germeye, karın kaslarınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu iyileştirmeye yardımcı olur: Karnınızın üstüne yatın ve derin nefes alın. Yavaşça gövdenizi kaldırın ve alt bedeninizi aynı anda yere bırakın. Bacaklarınızla ve kollarınızla dengeleyin. Yavaşça nefes verin ve başlangıç pozisyonunu alın.
Yay duruş
Yay duruş sırt ağrısı olan herkese tavsiye edilir. Bu egzersiz tüm omurganın gerilmesine yardımcı olur ve göğüslerinizi güzel bir şekilde şekillendirir. Derin bir nefes alın dizlerinizi bükün ve görseldeki gibi ellerinizle ayaklarınızı tutmaya çalışın. Şimdi yavaşça tekrar nefes alın ve kollarınızı olabildiğince yukarı doğru çekin. 30 saniye boyunca bu konumda kalmaya çalışın.
Tekerlek duruş
Tekerlek duruş, göğüs, omurga ve boynunuzu gerdirmenize, yorgunluğu azaltmanıza ve baş ağrılarını iyileştirmenize yardımcı olur: Nefes alın ve göğüslerinizi ve kalçanızı olabildiğince yükseğe kaldırın. 30 saniye boyunca bu konumda kalın.
Başaşağı duruş
Başaşağı duruş omurga ve göğüs kafesi için faydalıdır. Bu duruş nefes ve kan akışını iyileştirir, ancak deneyimli olanalr için tavsiye edilir: Bacaklarınızı yukarı doğru uzatın ve yeteneğinize bağlı olarak 30 saniye ile 2 dakika arasında kalın.
Deve duruşu
Deve duruşu sırt ağlarına karşı etkilidir. Ayrıca akciğer hacmini arttırır ve göğüs kafesini kuvvetlendirir: Dizlerinizin üstünde durun ve ayaklarınızı birleştirin. Yavaşça geriye doğru bükün ve ellerinizi topuklarınıza koyun. Biraz eğilin ve kaburgalarınızı gerin. 30 saniye bu şekilde kalın ve başlangıç pozisyonunu alın.
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