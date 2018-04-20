Daha güzel göğüs için 7 etkili yoga pozu

Savaşçı duruş

Savaşçı duruşu, sadece gücünüzü hissettirmekle kalmayacak, aynı zamanda göğüs kafesinizi uzatmanıza daha esnek olmanıza ve aktif hale gelmenize yardımcı olacaktır. Ayaklarınızı birbirine paralel yerleştirin. Görseldeki gibi önce bacakalarınızı gerdirin ve bu hareketi 9-10 kez tekrarlayın.

Üçgen duruş

Üçgen poz, göğüs kafesinizi serbest bırakır ve güçlendirir. Omurganız gerilirken kan akışınız normale döner. Bacakalrınızı açın ve yere sağlam basın. Görseldeki gibi kollarınızı düz bir çizgi oluşturacak şekilde sağ kolunuzu yukarı doğru uzatın. Dizlerini ve omurganızı dik tutun. Yüzünüzü yukarı kaldırın ve parmaklarınıza bakın. Ardından egzersizi diğer tarafla tekrarlayın.

Cobra duruş

Cobra duruş, akciğer hacmini artırmaya, torasik kasları germeye, karın kaslarınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu iyileştirmeye yardımcı olur: Karnınızın üstüne yatın ve derin nefes alın. Yavaşça gövdenizi kaldırın ve alt bedeninizi aynı anda yere bırakın. Bacaklarınızla ve kollarınızla dengeleyin. Yavaşça nefes verin ve başlangıç pozisyonunu alın.