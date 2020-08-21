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Daha huzurlu bir hayat için bu tekniklerle meditasyon yapabilirsiniz...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimizin hayatında zaman zaman başa çıkmaya çalıştığı stresler, korkular, problemler veya kronik rahatsızlıklar olabilir. Huzurlu yaşamın sırrını keşfedip ona sahip olmayı isteyebiliriz. İşte tam bu noktada meditasyonu hayatınıza katmaya ne dersiniz? Meditasyon, sadece size huzur vermekle kalmaz. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi ve vücut yapınızı etkiler.

Daha huzurlu bir hayat için bu tekniklerle meditasyon yapabilirsiniz...

Zihninizi sakinleştirip iç huzuruna doğru yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Meditasyon nedir ve faydaları nelerdir? Gelin, birlikte meditasyon yolculuğuna çıkalım!

MEDİTASYON NEDİR?

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle iletişimin azalması, tüketen bir toplum yapısının oluşması, artan gelecek kaygısı, mutsuzluğun hayatımızda başrol olması ve daha birçok etken… Tüm bu karmaşa içinde zamanı durdurup derin bir nefes almak istemez misiniz? Benliğinize doğru yolculuğa çıkıp ruhunuzu arındırmak ve bilincinizi açmak fikri güzel değil mi?

Meditasyon manevi bir teknik ve kişinin dinlenmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Başka bir deyişle, kişinin öz varlığına ulaşmasını sağlayan ve zihnini denetleme imkanı sağlayan bir şifalandırma yöntemidir. Birçok farklı inanç ve kültürde yer alır. Esas olarak, kişiyi iç huzuruna ve dinginliğe kavuşturur.

MEDİTASYONUN FAYDALARI

Meditasyon günümüzde mutsuzluğun artmasıyla birlikte birçok ünlü kişi tarafından da tercih edilen bir uygulamadır. Hayatın değişen dinamiklerine uyum sağlamaya çalışırken düşüncelerinizi yönetmek size avantaj sağlamaz mı? Peki, meditasyon sadece düşünce sistemini mi etkiler?

  • Stresinizi azaltıp panik ataklarınızı dizginler.

  • Kendinizi, potansiyelinizi ve problemlerinizi çözme yeteneğinizi ortaya çıkarır.

  • Dikkatinizi ve odaklanma yeteneğinizi geliştirerek hafızanızı güçlendirir.

  • Beyninizi olumsuz fikirlerden uzaklaştırarak nefret ve öfke duygularınızı sakinleştirir.

  • Uyku düzeninizi oluşturarak daha huzurlu olmanıza zemin hazırlar.

  • Beyin merkezine etki ederek ağrı algınızı hafifletebilir.

  • Kan basıncını düşürerek kalp fonksiyonlarını iyileştirir.

  • Zihinsel disiplin ve öz farkındalık sağlayarak bağımlılıklar ile mücadele etmenizi kolaylaştırır.

  • Yaratıcılığınızı besler.

  • Çevrenizdeki insanlar ile daha güçlü iletişim kurmanızı sağlar.

MEDİTASYON NASIL YAPILIR?

Meditasyonu hayatınızın bir parçası haline getirmeye ne dersiniz? Peki meditasyona başlamadan önce neler yapmalıyız? Öncelikle sakin bir ortam yaratıp rahat kıyafetler giyerek işe başlayabilirsiniz. Sonrasında meditasyon sürenizi belirlemek ve rahat bir pozisyonu yakalamak yeterli olacaktır.

Peki, meditasyon için izlemeniz gereken adımlar nelerdir?

  • Eğer meditasyon yapmaya yeni başladıysanız tek bir objeye odaklanarak zihninizi boşaltmaya başlayabilirsiniz.

  • Nefes meditasyonu ile başlayarak diyafram nefesinizi hissedip nefes alışverişinize odaklanın. Vücudunuzda belirlediğiniz bir noktada nefesinizi takip etmeye çalışmak güzel bir başlangıç olabilir.

  • Bu esnada size huzur veren bir kelimeyi tekrarlayıp odaklanmaya çalışın.

  • Eğer gözleriniz açık şekilde meditasyon yapıyorsanız, göz seviyenizde bir obje belirleyerek odaklanabilirsiniz. Buradaki amaç; bilincinizi derin devreye sokmaktır.

  • Zihninizde hayal gücünüzün eseri olan bir mekan yaratıp tüm duyularınızı hissederek derin evreye geçmeye çalışın. Bu noktada tüm bedeninizi hissedin ve tüm kaslarınızı rahatlatın.
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