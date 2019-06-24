Daha iyi temizlenir düşüncesiyle deterjan miktarını abartmayın!

Çamaşır makinesine fazla deterjan koymak makinenin bozulmasına neden olabilir.Bu önerilere kulak verin...

DOZAJ

Çamaşır deterjanı söz konusu olduğunda ortaya çıkan en yaygın hata, insanların doğru miktarı ayarlayamamasıdır. Ve çoğunlukla daha iyi temizlenir düşüncesiyle miktarı abartabiliyoruz. Ancak deterjanın tavisye edilen kullanımından dışarı çıkılması atıktır. Bu, giysilerde yağlı bir hisse ve daha çabuk kokmasına neden olur. Çok az da kullanmayın. Her zaman önerilen miktarda kullanmaya özen gösterin.

BÜYÜK ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Daha çok tercih edilen makine büyüklüğü genellikle 6 ile 10 kg arasındadır. 9 veya daha üstü kilogramda makineniz varsa o zaman çamaşır deterjanınızın miktarını biraz daha artırabilirsiniz. (Abartmamak kaydıyla) 6 veya 7 kg'dan küçük bir makineye sahip kişiler biraz daha az kullanabilir.

ÖN YIKAMA

Lekeli çamaşırlarınız varsa ön yıkamadan geçirin. Lekeleri ön işlemden geçirirseniz, çamaşır makinenizden çok daha fazla yararlanabilirsiniz. Farklı tip lekeler ile yapmanız gerekenler: