Daha kadınsı yüz hatları Masseter Botoks ile mümkün

Daha erkeksi görüntüye sebep olması nedeniyle kadınlarda rahatsızlık yaratan bu durum, masseter botoksu sayesinde kasın gevşemesi ve küçülmesini sağlayarak oval ve kadınsı bir görünüm sağlar. Oval ve kadınsı yüz hatlarına kavuşmak isteyenlerin tercih ettiği masseter botoksu hakkındaki bilinmeyenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz anlattı.

NEDEN MASSETER BOTOKSU?

Çiğneyebilmemizi sağlayan masseter kası, aynı zamanda en güçlü kasımızdır. Diş sıkma ya da doğuştan gibi nedenlerden ötürü bu kas çok belirgin ve normalden daha gelişkin olabilir.

Bu sebepten hacmi çoğalan kas, yüzün estetik görünümünü oldukça değiştirebilir. Özellikle kadınlarda erkeksi görünüm yaratmasından ötürü rahatsızlığa sebebiyet veren bu kas, yaklaşık 15 dakika süren masseter botoks uygulaması ile küçültülerek oval bir görünüme kavuşturuluyor.

Uygulama herhangi bir iyileşme süreci gerektirmediği için kişi enjeksiyon sonrasında gündelik hayatına dönebiliyor. Hamile ve emziren anneler dışında herkese uygulanabilen masseter botoksu kısa sürede etkili sonuç verdiği için her geçen gün etkinliğini artırmayı başaran bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.