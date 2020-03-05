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Daha kadınsı yüz hatları Masseter Botoks ile mümkün

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alt çene ve elmacık kemiği arasında yer alarak, fazla gelişmesiyle ya da doğuştan yüzün normalden daha geniş ve kare görünümüne sebep olan masseter kası, yüz ve baş bölgesinin olduğundan daha büyük gözükmesine neden olur.

Daha kadınsı yüz hatları Masseter Botoks ile mümkün

Daha erkeksi görüntüye sebep olması nedeniyle kadınlarda rahatsızlık yaratan bu durum, masseter botoksu sayesinde kasın gevşemesi ve küçülmesini sağlayarak oval ve kadınsı bir görünüm sağlar. Oval ve kadınsı yüz hatlarına kavuşmak isteyenlerin tercih ettiği masseter botoksu hakkındaki bilinmeyenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz anlattı.

NEDEN MASSETER BOTOKSU?

Çiğneyebilmemizi sağlayan masseter kası, aynı zamanda en güçlü kasımızdır. Diş sıkma ya da doğuştan gibi nedenlerden ötürü bu kas çok belirgin ve normalden daha gelişkin olabilir.

Bu sebepten hacmi çoğalan kas, yüzün estetik görünümünü oldukça değiştirebilir. Özellikle kadınlarda erkeksi görünüm yaratmasından ötürü rahatsızlığa sebebiyet veren bu kas, yaklaşık 15 dakika süren masseter botoks uygulaması ile küçültülerek oval bir görünüme kavuşturuluyor.

Uygulama herhangi bir iyileşme süreci gerektirmediği için kişi enjeksiyon sonrasında gündelik hayatına dönebiliyor. Hamile ve emziren anneler dışında herkese uygulanabilen masseter botoksu kısa sürede etkili sonuç verdiği için her geçen gün etkinliğini artırmayı başaran bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.

NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Uygulanış biçimi açısından masseter botoksunun normal botoks uygulamasından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Oldukça küçük iğnelerle yapılan uygulama için çok hafif lokal anestezi kremler kullanılması yeterli olmaktadır.

Herhangi bir ağrı veya acıya sebebiyet vermeyen kremler sayesinde uygulama gayet konforlu ve rahat geçmektedir. Enjeksiyon ile beraber masseter kaslarının zamanla zayıflatılarak daha ince bir çene çizgisi ile beraber dar bir yüz elde edilmesi amaçlanır.

Yüz nihai şeklini ve istenilen görünümünü birkaç hafta sonrasında tamamıyla alır. Kalıcılık artırılmak istenirse seanslar tekrarlanabilir. Yeni seanslar daha doğal ve gözle görülür bir görünümde etkili olduğu için önerilir.

Uygulama sonrasında enjeksiyonun gerçekleştirildiği bölgelerde ufak kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelebilse de birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Masseter botoksunun tek seansı 3 ila 6 ay arası kalıcılık sağlar.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Anahtar Kelimeler:
Masseter Botoks, estetik,

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