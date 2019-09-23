Daha neler? Göğüs kırışıklıklarını önlemek için yastık tasarlandı

İspanya Barcelona merkezli Sleep & Glow adındaki bir yastık markası 'uyurken göğüslerim kırışmasın' diyenler için göğüs yastığı tasarladı. Yüzde yüz ipek kumaştan tasarlandığı söylenen yastığın kırışık oluşumunu önlediği iddia ediliyor.
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How to fight neck and chest wrinkles⠀ The neckline is an essential part of the feminine figure. If you want to keep this area looking elegant and alluring, then this post is for you ????⠀ Wrinkles on your neck and chest appear during sleep. During the day, your bra supports your chest, reducing the effect of gravity. But at night, many like to take a break from their bra. They forget that their breasts still need support, albeit from a different angle ????⠀ ⠀ You can prevent and reduce wrinkles on your delicate decoulétage with the Sleep&Glow pillow bra????⠀ ⠀ Just put the pillow-bra on and go to bed. It provides breast support, preventing the formation of creases and sleep wrinkles.⠀ ⠀ When you’re young, neck wrinkles may seem unthinkable ???? But over time, the skin loses its elasticity (factors such as direct sunlight on the beach and tanning beds only make it worse). The wrinkles start becoming more pronounced and stop smoothing back out.⠀ ⠀ The Sleep&Glow pillow bra works for both prevention and cure. It’s made from high-quality materials and has a sophisticated design, so it’s comfortable to sleep in ????⠀ ⠀ Some other pluses:⠀ ????the outside is made from 100% natural silk and french lace;⠀ ????the inside is lined with cotton;⠀ ????The filling is of tiny foam balls to ensure air circulation.⠀ ????machine wash delicate or hand wash no hotter than 30 °C⠀ #beauty #skincare #product #pillow
Ancak sosyal medyada gündem olan yastık şirketi birçok kişinin tepkisinden kaçamadı. 346 TL'ye satılan yastığa gelen yorumlar şöyle: 'Kadınlar lütfen olduğunuz gibi mutlu olun, insanların size nasıl görünmenizi istediklerine karar vermelerini sağlamayın.' 'Hayatımda bu kadar gereksiz bir ürün daha görmedim. Kadınların vücutlarından elinizi çekin.'
'Yaşlandıkça kırışıklardan kaçamayacağız. Bu aptalca.'
'Göğüslerimizin arasına tanga koymamızı mı söylüyorsunuz?'
Ancak firma instagram hesabında olumlu yorumları yayınlıyor. İşte onlardan ikisi: 'Harika bir ürün. Birkaç haftadır kullanıyorum etkilerini görmeye başladım.' 'Yeni aldım ve çok mutluyum. Rahat, cildime zarar vermiyor daha iyi uyuduğumu söyleyebilirim.'
Firma gelen eleştiriler üzerine de bir açıklama yaptı. Firmanın açıklaması şöyle: 'birçok kadın uyurken terlemenin önüne geçmek için göğüslerinin arasına havlu benzeri şeyler koyuyor. Hem bunun hem de kırışıklıkların önüne geçmek için böyle bir ürün tasarladık. Olumsuzun yanında güzel yorumlar da alıyoruz. Sadece kadınların yaşamlarını iyileştirmek istiyoruz.'
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