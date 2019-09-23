Daha neler? Göğüs kırışıklıklarını önlemek için yastık tasarlandı

İspanya Barcelona merkezli Sleep & Glow adındaki bir yastık markası 'uyurken göğüslerim kırışmasın' diyenler için göğüs yastığı tasarladı. Yüzde yüz ipek kumaştan tasarlandığı söylenen yastığın kırışık oluşumunu önlediği iddia ediliyor.

Ancak sosyal medyada gündem olan yastık şirketi birçok kişinin tepkisinden kaçamadı. 346 TL'ye satılan yastığa gelen yorumlar şöyle: 'Kadınlar lütfen olduğunuz gibi mutlu olun, insanların size nasıl görünmenizi istediklerine karar vermelerini sağlamayın.' 'Hayatımda bu kadar gereksiz bir ürün daha görmedim. Kadınların vücutlarından elinizi çekin.'

'Yaşlandıkça kırışıklardan kaçamayacağız. Bu aptalca.'

'Göğüslerimizin arasına tanga koymamızı mı söylüyorsunuz?'

Ancak firma instagram hesabında olumlu yorumları yayınlıyor. İşte onlardan ikisi: 'Harika bir ürün. Birkaç haftadır kullanıyorum etkilerini görmeye başladım.' 'Yeni aldım ve çok mutluyum. Rahat, cildime zarar vermiyor daha iyi uyuduğumu söyleyebilirim.'

Firma gelen eleştiriler üzerine de bir açıklama yaptı. Firmanın açıklaması şöyle: 'birçok kadın uyurken terlemenin önüne geçmek için göğüslerinin arasına havlu benzeri şeyler koyuyor. Hem bunun hem de kırışıklıkların önüne geçmek için böyle bir ürün tasarladık. Olumsuzun yanında güzel yorumlar da alıyoruz. Sadece kadınların yaşamlarını iyileştirmek istiyoruz.'



