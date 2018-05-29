KADIN

Daha önce bilmediğimiz 10 şaşırtan gerçek

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Bilim insanları her yıl birçok farklı çalışma yürütüyor ve bu sayede dünyamız hakkında bugüne kadar duymadığımız gerçekleri keşfediyoruz. Bu yeni ve ilginç bilgiler sizi de şaşırtacak.

Daha önce bilmediğimiz 10 şaşırtan gerçek

Akneler yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

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İngiliz araştırmacılar, akneden muzdarip insanların hücrelerinin, yaşlanmaya karşı yerleşik bir savunma mekanizmasına sahip olduğunu kanıtladı. Yani akne ile ilgili sorunları olanlar yaşlandıkça, mükemmel bir cilde sahip olanlardan çok daha genç görünmeye başlarlar.

Kum saati vücuduna sahip olan kadınlar daha zeki

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16 binden fazla kadının katılımını içeren bir çalışma, kum saati vücut şekillerine sahip olan kadınların, olmayanlardan daha yüksek bir zekaya sahip olduklarını iddia edebildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, bu vücuda sahip olan kadınların beyin gelişimini besleyen ve erken yaşlanmayı önleyen daha fazla omega-3 yağları üretmesidir.

Hamam böcekleri ısırabilir

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Zamanın 4 te 3 ünü uyuyarak geçiren hamam böceklerinin çoğunlukla ısırmadığı düşünülür. Ancak gerçek öyle olmayabilir. Isırıkları tahrişe ve şişmeye yol açabilir.

Kediler kendi navigasyon sistemine sahiptir

4

Çalışmalar, kedilerin beyin hücrelerinin dünyanın manyetik alanına çok duyarlı olduğunu göstermiştir. Hücreler, yerleşik bir pusula gibi kedilerle ilgili bilgileri verir. Bu yüzden kediler nerede olurlarsa olsunlar evlerini kolaylıkla bulabilirler.

Annenin süt bileşimi değişebilir

5

Bebek hastalandığında anne sütü değişebilir. Araştırmacılar, bir bebek hastalandığında, tükürüklerinin, annenin vücuduna hastalık hakkında bir sinyal verdiğini düşünüyor. Sonuç olarak, annenin vücudu belirli antikorlarla daha fazla süt üretir.

Erkekler de PMS yaşayabilir

6

Kandaki düşük testosteron seviyesine bağlı bir sendrom sinirlilik, depresyon ve geri çekilme erkeğin bedenindeki bu hormonun yokluğundan kaynaklanır.

İnsanların sadece% 22'si kulaklarını hareket ettirebilir

8

İnsanların sadece% 22'si kulaklarını hareket ettirebilir. Bazı insanlar bunu kaşlarını kaldırarak yapabilirler. Tam olarak, dünya nüfusunun yalnızca% 22'si her bir kulağı ayrı ayrı hareket ettirebilir.

Şikayetçi/yakınan insanlar daha çok yaşar

9

Her zaman şikayet eden ve hayatları hakkında mutlu olmayan insanların, genel olarak, tam tersini yapanlardan daha uzun yaşadığını gösteren bazı araştırmalar vardır. Bunun nedeni, şikayetçi olan insanların stresini dışarı vurması olarak açıklanabilir.

Kırmızı lahana, içinde pişirildiği sıvıya bağlı olarak renk değiştirebilir

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Kırmızı lahana rengi pişirme işlemi sırasında değişebilir. Bunun nedeni suyun farklı pH seviyelerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, asidik suda kırmızı lahana pembe kalacaktır. Nötr suda mor, alkali suda zümrüt rengine döner.

Birbirini seven çiftlerin kalbi senkronize atar

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Bir kişi aşık olduğunda, kalbi, eşinin kalbi ile aynı ritme geçer. Araştırmalar, insanların, daha güçlü bir bağ için eşlerinin kalp atışlarını taklit etmeyi öğrenmeleri nedeniyle böyle bir şeyin olabileceğini gösteriyor.

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