Daha önce bilmediğimiz 10 şaşırtan gerçek

Akneler yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

İngiliz araştırmacılar, akneden muzdarip insanların hücrelerinin, yaşlanmaya karşı yerleşik bir savunma mekanizmasına sahip olduğunu kanıtladı. Yani akne ile ilgili sorunları olanlar yaşlandıkça, mükemmel bir cilde sahip olanlardan çok daha genç görünmeye başlarlar.

Kum saati vücuduna sahip olan kadınlar daha zeki

16 binden fazla kadının katılımını içeren bir çalışma, kum saati vücut şekillerine sahip olan kadınların, olmayanlardan daha yüksek bir zekaya sahip olduklarını iddia edebildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, bu vücuda sahip olan kadınların beyin gelişimini besleyen ve erken yaşlanmayı önleyen daha fazla omega-3 yağları üretmesidir.

Hamam böcekleri ısırabilir

Zamanın 4 te 3 ünü uyuyarak geçiren hamam böceklerinin çoğunlukla ısırmadığı düşünülür. Ancak gerçek öyle olmayabilir. Isırıkları tahrişe ve şişmeye yol açabilir.

Kediler kendi navigasyon sistemine sahiptir

Çalışmalar, kedilerin beyin hücrelerinin dünyanın manyetik alanına çok duyarlı olduğunu göstermiştir. Hücreler, yerleşik bir pusula gibi kedilerle ilgili bilgileri verir. Bu yüzden kediler nerede olurlarsa olsunlar evlerini kolaylıkla bulabilirler.