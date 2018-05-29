Daha önce bilmediğimiz 10 şaşırtan gerçek

Akneler yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
İngiliz araştırmacılar, akneden muzdarip insanların hücrelerinin, yaşlanmaya karşı yerleşik bir savunma mekanizmasına sahip olduğunu kanıtladı. Yani akne ile ilgili sorunları olanlar yaşlandıkça, mükemmel bir cilde sahip olanlardan çok daha genç görünmeye başlarlar.
Kum saati vücuduna sahip olan kadınlar daha zeki
16 binden fazla kadının katılımını içeren bir çalışma, kum saati vücut şekillerine sahip olan kadınların, olmayanlardan daha yüksek bir zekaya sahip olduklarını iddia edebildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, bu vücuda sahip olan kadınların beyin gelişimini besleyen ve erken yaşlanmayı önleyen daha fazla omega-3 yağları üretmesidir.
Hamam böcekleri ısırabilir
Zamanın 4 te 3 ünü uyuyarak geçiren hamam böceklerinin çoğunlukla ısırmadığı düşünülür. Ancak gerçek öyle olmayabilir. Isırıkları tahrişe ve şişmeye yol açabilir.
Kediler kendi navigasyon sistemine sahiptir
Çalışmalar, kedilerin beyin hücrelerinin dünyanın manyetik alanına çok duyarlı olduğunu göstermiştir. Hücreler, yerleşik bir pusula gibi kedilerle ilgili bilgileri verir. Bu yüzden kediler nerede olurlarsa olsunlar evlerini kolaylıkla bulabilirler.
Annenin süt bileşimi değişebilir
Bebek hastalandığında anne sütü değişebilir. Araştırmacılar, bir bebek hastalandığında, tükürüklerinin, annenin vücuduna hastalık hakkında bir sinyal verdiğini düşünüyor. Sonuç olarak, annenin vücudu belirli antikorlarla daha fazla süt üretir.
Erkekler de PMS yaşayabilir
Kandaki düşük testosteron seviyesine bağlı bir sendrom sinirlilik, depresyon ve geri çekilme erkeğin bedenindeki bu hormonun yokluğundan kaynaklanır.
İnsanların sadece% 22'si kulaklarını hareket ettirebilir
İnsanların sadece% 22'si kulaklarını hareket ettirebilir. Bazı insanlar bunu kaşlarını kaldırarak yapabilirler. Tam olarak, dünya nüfusunun yalnızca% 22'si her bir kulağı ayrı ayrı hareket ettirebilir.
Şikayetçi/yakınan insanlar daha çok yaşar
Her zaman şikayet eden ve hayatları hakkında mutlu olmayan insanların, genel olarak, tam tersini yapanlardan daha uzun yaşadığını gösteren bazı araştırmalar vardır. Bunun nedeni, şikayetçi olan insanların stresini dışarı vurması olarak açıklanabilir.
Kırmızı lahana, içinde pişirildiği sıvıya bağlı olarak renk değiştirebilir
Kırmızı lahana rengi pişirme işlemi sırasında değişebilir. Bunun nedeni suyun farklı pH seviyelerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, asidik suda kırmızı lahana pembe kalacaktır. Nötr suda mor, alkali suda zümrüt rengine döner.
Birbirini seven çiftlerin kalbi senkronize atar
Bir kişi aşık olduğunda, kalbi, eşinin kalbi ile aynı ritme geçer. Araştırmalar, insanların, daha güçlü bir bağ için eşlerinin kalp atışlarını taklit etmeyi öğrenmeleri nedeniyle böyle bir şeyin olabileceğini gösteriyor.
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