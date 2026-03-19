Bu nedenle senin için harika bir test hazırladık. Bu test, temizlik ve düzenleme aşamalarında yaptığın yanlışı göstererek öğrenmen gerekenleri söylüyor!

"Daha önce neden bilmiyormuşum?" diyeceğin tüyo bu testin sonunda! 1/8 Söz konusu temizlik olduğunda esas önemsediğin konu bunlardan hangisi olur? Evdeki her şeyin düzenli ve tertipli görünmesi, dağınıklığın ortadan kalkması. Her yerin pırıl pırıl ve temiz olması, evde zerre toz bulunmaması. Çamaşır ve bulaşık gibi sıkıcı rutinlerin başlamadan bitmesi. İçeri girdiğimde anında burnuma harika kokular dolması ve ortamın beni ferahlatması. 2/8 Yere veya koltuğa bir şey döküldüğünde yapacağın ilk şey ne olur? Hemen banyoya koşar, temizlik malzemelerini alır gelirim. Islak mendil veya kağıt peçete ile ıslaklığı gideririm. Üzerinden nemli bir bezle geçerim ama çok fazla önemsemem. Kendi kendine kurumasını beklerim, nasıl olsa temizlik yaparken hallederim. 3/8 Sence evde en çok vakit kaybettiğin iş ne? Kıyafet yıkamak, sermek yetmezmiş gibi bir de ütü yapmak. Kova kova su taşıyıp her yeri silmek. Mutfaktaki hiç bitmeyen bulaşık yükünden kurtulmak. Sürekli ortalığa dağılan eşyaları toparlamaya çalışmak. 4/8 Peki market alışverişi esnasında en çok vakit harcadığın reyon hangisi? Bakliyat ve temel gıda reyonu. Ev dekorasyonunun bulunduğu bölüm. Deterjan ve temizlik bölümü. Elektronik eşyaların olduğu reyon. 5/8 Evine misafir gelmeden önce genel durum bunlardan hangisi gibi olur? Mutfağı düzene sokmaya ve hazırlıkları bitirmeye çalışırım. Koltuk yastıklarını kabartır, ufak tefek dokunuşlar yaparım. Hemen her şey hazırdır ama ne olur ne olmaz diye odaları havalandırırım. Lavaboları ve klozeti temizliyor olurum. 6/8 Bu geleneksel temizlik yöntemlerinden hangisi ömründen ömür götürür? Toz almak. Yerleri silmek. Perde asmak. Cam silmek. 7/8 Hijyen denilince kafanda canlanan bunlardan hangisi gibidir? Evin taze ve ferah kokması. Ortamda hiçbir tozun ve kırıntının olmaması. Mikropların ölmesi ve yüzeylerin dezenfekte olması. Her şeyin düzenli ve tertipli görünmesi. 8/8 Son olarak, teknolojik bir temizlik robotun olsa ondan ilk isteyeceğin şey ne olurdu? Tüm ütüleri halletmesi, çamaşırları katlayıp yerleştirmesi. Tüm mutfak işlerini yapması, yemekleri hazırlayıp sofrayı kurması. Tuvalet ve banyo temizliğine ekstra çaba göstermesi, her yeri dezenfekte etmesi. Ortama yeni bir dekor getirmesi, dağınıklığı kaldırması ve evin görünümünü yeniden düzenlemesi.