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  4. Daha önce vapurdan denize atlamıştı! Sosyal medya fenomeni bu kez bakın ne yaptı

Daha önce vapurdan denize atlamıştı! Sosyal medya fenomeni bu kez bakın ne yaptı

03.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da daha önce vapurdan denize atlayan bu anları da sosyal medyadan paylaşan fenomen bu sefer de video çekmek için bir metrobüsün üzerine çıktı. Güvenlik görevlilerin dikkati sonucunda fark edilen fenomen metrobüs üzerinden indirilirken, İETT yetkililerinin sosyal medya fenomeninden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Daha önce vapurdan denize atlamıştı! Sosyal medya fenomeni bu kez bakın ne yaptı

Sosyal medya hesaplarına içerik üreten bir fenomen, bugün saat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı. İki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, aracın üstündeki kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Hareket etmek üzere olan metrobüsü durduran güvenlik görevlileri, aracın üstündeki sosyal medya fenomenine inmesini söyledi. Bir süre çıktığı yerde güvenliklerle konuşan kişi, daha sonra indirildi.

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FENOMENDEN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Konuyla ilgili bilgilendirilen İETT yetkililerinin sosyal medya fenomeninden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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DAHA ÖNCE DE VAPURDAN DENİZE ATLAMIŞTI

Fenomenin metrobüsün üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisi tarafından indirildiği anlar duraktaki kameralara yansıdı. Aynı kişinin daha önce de vapurdan denize atladığı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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İstanbul Sosyal medya fenomeni
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