Daha rahat bir regl dönemi için pancar tüketin ağdadan uzak durun!

Bunları deneyerek bu dönemi daha rahat geçirmek mümkün.
BİTTER ÇİKOLATA
Regl döneminde vücutta çeşitli değişiklikler olur. Bunlardan birisi de magnezyum kaybıdır. Bu dönemde yüzde 85 veya daha fazla kakao içeren çikolatayı tercih edin, çünkü daha az yağ ve şekere ve göbek dostu vitaminlere sahiptir. Bu sayede kaybettiğiniz minerali geri kazanabilirsiniz. Bilim adamlarına göre bu yöntem belirli saat aralığında ağrı kesicilerle aynı etkiye sahip olabiliyor.
KAHVEDEN UZAK DURUN
Sabah uyandığınızda ya da akşam yemeklerinden sonra kahve içmeyi ya da kafeinli içecekleri tercih etmeyi seviyor olabilirsiniz. Ama bu dönemde bu huyunuzdan kesinlike vazgeçmelisiniz. Çünkü kafein sizin ağrılarınızı artırabilir. Kafein vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olabileceği için rahminizdeki damarlar daralabilir. Bu da ağrılarınızın artması demek olur.
YÜRÜYÜŞ
Egzersiz yapmak size moral verip, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Egzersiz yapmak endorfin salgılamanızı sağlayacaktır ve kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir. Ayrıca enfordinin ağrı kesici özelliği vardır ve karın ağrılarınızın azalmasını sağlayabilir.
PANCAR VE KEREVİZ TÜKETİN
Kendinizi şişkin hissettiğiniz zaman akşam yemeği için kendinize pancar ve kerevizden oluşan bir salata hazırlayabilirsiniz.
Kerevizin çok fazla potasyum içermesi sayesinde, sebzenin sulu olması özelliği gerginliğini azaltmanıza yardımcı olabilir. Pancar da diğer taraftan, kahvenin tam tersi bir etkiye sahiptir. Kan damarlarını hafifçe gevşeten, rahimdeki kan akışına ve oksijene yardımcı olan nitratlarla doludur.
Pancar suyuna evet, latte ye de hayır.
SICAK SU TORBASI
Sıcak bir su şişesini ağrısında tutan bir kadını düşünmek klişeleşmiş olabilir, ancak ısı uygulamak gerçekten işe yarıyor. University College London'daki bilim adamları, beynin ağrı mesajlarını bloke ederek ısıl işlemin işe yaradığını ve cilde sıcak bir şey yerleştirmenin karın ağrılarından bir saat kadar ağrı kesicilere benzer şekilde kurtulabileceğini buldu. Sıcak su şişeleri gerçekten göbek ağrısını azaltır, ancak cildinizi yakmamanız için havluya sardığınızdan veya üstünü giydiğinizden emin olun.
AĞDADAN UZAK DURUN
Kadın vücudu bu dönemde sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da hassastır. Bu nedenle size acı verecek denemelerden uzak durmanız gerekir. Ağdacınızla olan randevunuz, regl döneminizle aynı zamana denk geliyorsa bu durumu tekrar gözden geçirmenizde fayda var.
BASİT YOGA HAREKETLERİ
Vücudumuz acı çekerken gerginleşmeye başlar ve bu bize, krampları daha da kötü hissettirebilir. En iyi önerilerden birisi de bazı çok basit yoga hareketlerini yaparak rahatlamaya çalışmaktır. Yoga hareketleri için özel bir donanıma ihtiyacınız yok. İnternet üzerinden izleyeceğiniz videolarla bu hareketleri evinizde rahatça yapabilirsiniz.
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