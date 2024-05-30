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    4. Daha sakin ve huzurlu bir yaşam için 10 meditasyon yöntemi

    Daha sakin ve huzurlu bir yaşam için 10 meditasyon yöntemi

    29.05.2024 20:15
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    Meditasyon ile birlikte içsel karmaşayı düzene sokar ve fiziksel olarak rahatlamaya başlarız. Meditasyonu rutin hale getirdiğiniz zaman stresinizi kontrol altına alabildiğinizi, verimli vakitler geçirebildiğinizi ve işlerinize odaklanabildiğinizi görürsünüz. Hayatı daha dengeli yaşamak sizin elinizde... İçinize yönelip sizi sakinleştirecek ve huzurlu hissettirecek bir sürü meditasyon stili var. Gelin birlikte farklı meditasyon yöntemlerine bakalım!

    Daha sakin ve huzurlu bir yaşam için 10 meditasyon yöntemi

    1. Mindfulness, diğer adıyla farkındalık meditasyonu

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    Rahat bir zemine rahat bir pozisyon alarak oturun ve nefes alıp verişinize odaklanın. Nefesinizi aşırı hızlı ya da yavaş bir şekilde alıp vermeyin. Alınan nefesi bir iki saniye yavaşça ağzınızdan verin. Zihninizin dağınıklığının toparlandığını göreceksiniz. Bedeniniz rahatlayacak, düşüncelerinize odaklanabileceksiniz.

    2. Nefes egzersizi ile meditasyon

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    Nefesimize odaklandığımız zaman zihnimizden olumsuz şeyleri attığımızı görürüz. Nefes yaşadığımızın farkına varmamızı sağlar. Böylece canlılığımızı, ruhumuzu hissederiz. 4 7 8 nefes tekniğini uygulayarak vücuttaki oksijeni arttırabilirsiniz. Dinlendiğinizi ve rahatladığınızı göreceksiniz!

    3. Sevginizi ve şefkatinizi gösterme meditasyonu

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    Loving-Kindness meditasyonu ile kendinize, sevdiklerinize, çevrenize hatta tanımadıklarınıza iyilik dileklerini yayın. İçinize yönelerek sevgi ve şefkate sahip olduğunuzun farkına varın. Bu duyguları “mutlu, sevinçli, heyecanlı ol” gibi dileklerle dışarı aktarın. Olumlamalar sizi daha sakin bir insan yapacak.

    4. Gözünüzde canlandırma meditasyonu

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    Sakin, sessiz bir ortam ayarlayın ve rahat bir şekilde oturun ya da yatın. Gözlerinizi kapatarak nerede huzurlu olacaksanız orayı hayal edin. Orada olduğunuzu, gezindiğinizi gözlerinizin önüne getirin. Tüm betimlemeleri yaparsanız gerçekten oradaymışsınız gibi hissedersiniz. Böylece dinginleşir ve huzur dolarsınız.

    5. Yürüyerek meditasyon yapma

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    Açık havada, sahil kenarında ya da yeşilliklerin arasında sakin bir yürüyüş... Kulağınızda sevdiğiniz bir müzik de olursa meditasyon için her şey tam olur. Adımlarınıza ve nefesinize odaklanmayı unutmayın. En önemlisi zemini hissetmeniz... Zihninizdeki karmaşanın çözülecek ve huzura ereceksiniz.

    6. Bedeninizle bütünleşme meditasyonu

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    Var olduğunuzu hissetmenizin bir yolu vücudunuzla bağ kurmaktır. Sizi yansıtan ve sizi somutlaştıran bedeninizin her yerine yavaşça dokunabilir ve masaj yapabilirsiniz. Odaklandığınız bölgelerdeki kaslar gevşer ve rahatlar. Ayaklardan başlayarak tüm bedeni tarayın.

    7. Mantra meditasyonu

    Mantra bir tür spritüel ses simgesidir. Çıkardığınız ses ile ruhunuzu dinginleştirir ve bilincinizin açılmasını sağlarsınız. Genellikle “om” sesi kullanır. Sesli bir şekilde bu sesi tekrarlarsanız sesin titreşimini vücudunuzda hissetmeye başlarsınız. Sıkıntılarınızdan kurtulmanızın yanı sıra rutinleştirirseniz odak seviyenizi de arttırır.
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    8. Yedi çakraya odaklanma meditasyonu

    6. Meditasyon yapabilirsiniz.
    Kuyruk sokumunda bulunan kök çakrası, göbek deliğinin iki parmak altındaki sakral çakrası, göbek deliğinin üç parmak üstünde bulunan manipura çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası, iki kaşın ortasındaki üçüncü göz çakrası ve kafamızın tepesinde bulunan taç çakrasının her birinin ayrı özellikleri vardır. Tüm çakralara odaklanmak ve enerjimizi vermek bizi rahatlatır.

    9. Tamamen sessizliğe gömülme meditasyonu

    Rahat bir ortam ve pozisyon en temel şeylerdir. Dış dünyadan herhangi bir uyaranın sizi etkilemesine izin vermeyerek sessizliğe gömülün. Bu sessizliği zihninizin içerisinde de devam ettirin. Sessizlikte sakinliği ve huzuru keşfedin.
    Meditasyon, kendine bakım ve ilgi mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor

    10. Kokular eşliğinde meditasyon


    Kokular mucizevi bir şeydir. Sizi bir anıya götürebilir ya da planlarınızı aklınıza getirebilir. Bu yüzden meditasyonda koku kullanmak yararlıdır. Nefes alıp verirken size keyif verecek bir aromayı seçerseniz derinleştiğinizi ve içinize kolayca döndüğünüzü fark edeceksiniz. Böylece bir gevşeme ve sakinleşme yaşayacaksınız.


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