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Dahice! Tatile giderken buzluğa bozuk para koymayı unutmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hiç tatilden eve gelip dijital saatin yanlış zamanı gösterdiğini fark ettiniz mi? Öyleyse, muhtemelen siz yokken elektrik kesintisi olmuştur. Bu elektrik kesintilerinin bazen ciddi sonuçları olabilir.

Dahice! Tatile giderken buzluğa bozuk para koymayı unutmayın

Tatile giderken hatırlamanız gereken çok şey var. Birisi evcil hayvanınızı beslemeli, değerli eşyalarınızı güvenli bir yerde saklamanız ve ayrıca evinizi hırsızlara karşı iyi kilitlemeniz gerekir. Evden bir hafta veya daha uzun süre ayrıldığınızda hatırlamanız gereken birçok şey var. Bu nedenle, tatilden eve döndüğünüzde dondurucunuza bozuk para koymanın bu hilesi size yardımcı olacaktır. Elektrik kesintisi bir felaket değildir, ancak dondurucunuzda sorunlara neden olabilir.

BAKTERİYE NEDEN OLUR

Siz yokken elektrik kesintisinin nesi bu kadar kötü? Elektrik daha uzun süre kesilirse, dondurucunuzun buzu çözülmüştür. Özellikle dondurucunuzda et saklarsanız, bu sağlığınız için zararlı olabilir. Buzu çözülen ve tekrar dondurulan et sadece lezzet açısından kötü olmakla kalmaz, aynı zamanda et çözüldüğünde Salmonella ve E. Coli gibi bakterilerin büyümesine de izin verir.

Yani, dondurucunuz çözüldüğünde kötüdür. Et çözüldüğünde sizi kolayca hasta edebilir. Dondurucunuzda saklanan diğer yiyecekler sizi hemen hasta etmeyecek, ancak muhtemelen tadı ve dokusunu kaybetmiş olacaktır. Dondurmanız buz kristallerine dönüşecek ve bu da tadı hoş olmayacak.

BOZUK PARA NE İŞE YARAYACAK?

Siz yokken elektrik kesintisi olup olmadığını keşfetmenin püf noktası, dondurucunuza bir bozuk para koymaktır. Amerikalı kadın Sheila Russell bu harika hileyi düşündü! Plastik bir bardağı suyla doldurun ve dik olarak dondurucuya koyun. Su tamamen donana kadar bekleyin ve ardından üstüne bir bozuk para koyun. Tatilinizden eve geldiğinizde ve bozuk para bardağın dibinde göründüğünde, dondurucunuzun çözüldüğünü bilirsiniz.

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