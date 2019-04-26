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Dakar Rallisi, 2020'de Suudi Arabistan'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 01:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Spor Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal: - "Bu ortaklığın, 40 yıldır Afrika ve Güney Amerika'da düzenlenen Dakar Rallisi için yeni bir tarihin başlangıcı olmasını istiyoruz. Yeni dönemin tarihi Asya Kıtası'nda yazılacak"

RİYAD (AA) - Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi, ilk defa Asya kıtası düzeyinde 5-17 Ocak 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan Spor Genel Kurulundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad yakınlarındaki Giddiyye bölgesinde üst düzey yetkililerce düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın söz konusu yarışa ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Spor Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal ile Dakar Rallisi Direktörü David Castera'nın katıldığı toplantıda, Spor Genel Kurulunun, yarışı düzenleyen Amaury Sport Organisation (ASO) ile 10 yıllık ortaklık anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Dakar Rallisi'nin tarihi ile Fransa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'da düzenlenen önceki yarışlara dair sunumların yer aldığı basın toplantısında konuşan Faysal, Suudi Arabistan'da sporun uzun bir geçmişinin olduğuna değindi.

Dakar Rallisi'yle dünyanın Suudi Arabistan'ın ihtişamlı çölleri, engin toprakları ve misafirperver halkını yakından tanıma fırsatı bulacağını söyleyen Faysal, "Bu ortaklığın, 40 yıldır Afrika ve Güney Amerika'da düzenlenen Dakar Rallisi için yeni bir tarihin başlangıcı olmasını istiyoruz. Yeni dönemin tarihi Asya Kıtası'nda yazılacak." dedi.

Castera ise yarışın, olağanüstü doğal güzelliklerle dolu yeni bir parkurda yapılacak olmasının çok güzel olduğunu, bu parkurun, ralli pilotlarının bütün sürüş hünerlerini ortaya koymalarını gerektireceğini belirtti.

Parkur uzunluğu 9 bin kilometre olacak 2020 Dakar Rallisi'ne, 60 farklı ülkeden motosiklet, otomobil, kamyon ve arazi araçları kategorisinde yaklaşık 330 araç katılacak. Yarışın rotası ise Cidde, megakent Neom, Hail kenti, Riyad, Doğu bölgesi, Rubulhali Çölü, tekrar Riyad ve son olarak Giddiyye bölgesi olarak belirlendi.

Dakar Rallisi, 1979'dan 2007'ye kadar Afrika'da, son 11 yıldır ise Güney Amerika'da düzenleniyordu.

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Dakar Rallisi

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