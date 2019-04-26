Dakar Rallisi, 2020'de Suudi Arabistan'da yapılacak

RİYAD (AA) - Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi, ilk defa Asya kıtası düzeyinde 5-17 Ocak 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan Spor Genel Kurulundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad yakınlarındaki Giddiyye bölgesinde üst düzey yetkililerce düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın söz konusu yarışa ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Spor Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal ile Dakar Rallisi Direktörü David Castera'nın katıldığı toplantıda, Spor Genel Kurulunun, yarışı düzenleyen Amaury Sport Organisation (ASO) ile 10 yıllık ortaklık anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Dakar Rallisi'nin tarihi ile Fransa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'da düzenlenen önceki yarışlara dair sunumların yer aldığı basın toplantısında konuşan Faysal, Suudi Arabistan'da sporun uzun bir geçmişinin olduğuna değindi.

Dakar Rallisi'yle dünyanın Suudi Arabistan'ın ihtişamlı çölleri, engin toprakları ve misafirperver halkını yakından tanıma fırsatı bulacağını söyleyen Faysal, "Bu ortaklığın, 40 yıldır Afrika ve Güney Amerika'da düzenlenen Dakar Rallisi için yeni bir tarihin başlangıcı olmasını istiyoruz. Yeni dönemin tarihi Asya Kıtası'nda yazılacak." dedi.