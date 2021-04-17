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  4. Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti

Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti

17.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir kedi yemlenen onlarca güvercini avlamak için büyük bir çaba sarf etti. İzleyenleri gülümseten o anlar kamerayla görüntülendi.

Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti

Sivas’ta tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye medresesinin yanındaki yeşillik alana vatandaşlarca buğday döküldü. Güvercinler sabahın erken saatlerinde buğdayları yemek için alana toplandı. Onlarca güvercinin olduğu alana avlanmak için bir kedi geldi.

DAKİKALARCA UYGUN ANI BEKLEDİ

Bankın arkasına saklanan sevimli kedi av için dakikalarca uygun anı bekledi. Sinsice bekleyen avcı kedi zamanı geldiğinde ise güvercinlerin içine daldı. Ancak güvercin yakalayamayan kedi av yapmayı birkaç kez daha denedi. Her seferinde başarısız olan sevimli avcı çimenlerin üzerine pusuya yatarak son kez şansını denedi. Son denemesinde de başarısız olan kedi güvercinlerin bir anda medresenin çatısına uçmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Bir türlü avını yakalayamayan sevimli avcı kedi bir süre daha bekledikten sonra alandan eli boş ayrıldı.

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(İHA)


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