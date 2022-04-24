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Dakikalarca takip ettiler... Taksim'de turistin dehşet anları kamerada!

24.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Belaruslu turistin yaşadığı korku dolu dakikalar kameralara yansıdı. Taksim'de iki kapkaççı, turisti takibe alarak dakikalarca peşinden gitti. Turist kadının telefonunu çalan kapkaççılar daha sonra yakalanarak tutuklandı.

Dakikalarca takip ettiler... Taksim'de turistin dehşet anları kamerada!

İstanbul'un Taksim ilçesinde Belaruslu bir turist hayatının şokunu yaşadı. Kapkaççılar Beyoğlu sokaklarında gezen kadını dakikalarca takip etti. Tenha bir sokakta fırsattan istifade edip kadının telefonunu çalarak kaçan kapkaççıları daha sonra turist kadın yakalamaya çalıştı. Kaçan kapkaççıları daha sonra polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yürüyen Belarus uyruklu Maya S.’nin (20) peşine takılan iki kapkaççı, uzun süre kadın turisti adım adım takip etti. Kapkaççılar turistin kendisini takip ettiğini anlamaması için zaman zaman cadde üzerindeki dükkanlara girip çıktı. Ara sokaklara giren Maya S.’nin peşinden yürümeye devam eden kapkaççılar, sokağın sakin olduğunu görünce harekete geçerek turistin cep telefonunu çalarak kaçtı. Kapkaç mağduru olan kadın, olayın şaşkınlığını üzerinden atarak kapkaççıların peşinden uzun süre koşsa da yakalayamadı. Çevredeki vatandaşlar kadını durdurarak olay hakkında bilgi alıp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

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BEYOĞLU POLİSİ KAPKAÇÇILARI ADIM ADIM TAKİP EDİP YAKALADI

Olayın yaşandığı çevredeki ve kapkaççıların kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarını tek tek toplayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemelerde adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışan polis ekipleri, kapkaççıların Muhammed Şerif B. ve Yusuf K. olduğunu tespit etti. Şahısların gidebileceği adresleri kontrol eden Beyoğlu polisi, kapkaççıları kıskıvrak yakaladı. Suçlarını itiraf eden iki şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAPKAÇÇILARIN TAKİBİ VE TURİST KADININ KOVALADIĞI ANLAR KAMERADA

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu kadının yaşadığı kapkaç şokunun öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapkaççıların kadın turisti adım adım takip ettiği ve sonrasında ise çantayı çalarak kaçtığı, kadın turistin ise kovaladığı görülüyor.

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