HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dalgıçların ilgi odağı kaplumbağa; Hürrem

Dalgıçların ilgi odağı kaplumbağa; Hürrem

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde, su altını görmek isteyen dalgıçların uğrak yeri olan Üçadalar'da, 'kaplumbağa noktası' olarak adlandırılan bölgede 3 yıldır görüntülenen, 'Hürrem' isimli yeşil deniz kaplumbağası, dalgıçlardan ürkmeden verdiği görüntüyle şaşırtıyor. Hürrem'i görüntülemek isteyen dalgıçlar, bölgede sıkça dalış yapmaya başladı.

Dalgıçların ilgi odağı kaplumbağa; Hürrem

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'e yerli ve yabancı yılda 100 bin kişi dalış yapmak için geliyor. Su altı meraklılarının en fazla uğradığı yer ise Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üçadalar mevkisi. Su altındaki tarihi dokunun yanı sıra canlı çeşitliliğiyle de Kemer ilçesinde bulunan 19 dalış noktasının en önemlisi olan Üçadalar'da bulunan 'kaplumbağa noktası' olarak adlandırılan bölge ise en ilgi çekenlerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ise dalış yapanların 3 yıldır burada bulunan 'Hürrem' adını verdikleri genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas). Diğer kaplumbağalar dalgıçları gördüğünde kaçarken, 'Hürrem' ise yosunları yemeye devam ediyor ve su altını görüntülemek isteyenlere görüntü veriyor.

'BURADAKİ BİR YOSUNU ÇOK SEVİYORLAR'

dalgiclarin-ilgi-odagi-kaplumbaga-hurrem_3736_dhaphoto2

Kemer'in su altı güzelliklerini tanıtmak için birçok çekim yapan, 19 dalış noktasıyla ilgili kitabı bulunan su altı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, "Üçadalar, Antalya'da Tekirova'nın açıklarında dalış için muhteşem bir yer. Bu bölgeye dünyanın her tarafından dalış için gelen misafirler var. Son zamanlarda bütün dalgıçların tercih ettikleri yeni bir nokta var. Turtle point (kaplumbağa noktası) çünkü burada dalışlarda minimum iki veya üç tane yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) görmek mümkün. Çünkü buradaki bir yosunu yemeyi çok seviyorlar. Bu canlılara belli bir mesafeden sonra yaklaştığınızda hemen hızla o bölgeden uzaklaşıyorlar" dedi.

'HÜRREM BANA DA POZ VERDİ'

dalgiclarin-ilgi-odagi-kaplumbaga-hurrem_3736_dhaphoto5

Bu kaplumbağalardan sadece birinin dalgıçlardan korkmadığını anlatan Adnan Büyük, "Onun da adı 'Hürrem'. Genç bir yeşil deniz kaplumbağası. Bu deniz çayırlarını yerken yaklaşmanıza izin veriyor. Kesinlikle rahatsız olmuyor. Nedeni belli değil. Sadece arka sağ ayağının bir kısmı yok. Bu yüzmesine engel değil. Derin dalış merkezi sahibi ve eğitmen dalgıç Uğur Ergen bana defalarca bahsetti 'Hürrem'den. Ben 4 defa sadece onun için dalmama rağmen karşılaşamadım. Sonunda geçen pazar, 'Uğur gel abi seni direkt 'Hürrem'e bizzat ben götüreceğim' dedi ve gerçekten götürdü. Nihayet 'Hürrem' bana da poz verdi. Onu suyun altında izlemek inanılmaz bir duygu veriyor. Uğur'un dediğine göre 3 senedir buralarda dolaşıyormuş. Yabancı dalgıçların neden burada dalış yapmak istediklerini şimdi anlıyorum. İyi ki varsın 'Hürrem', belki bu bölgelerin koruma alanı olmasında senin katkın da olur" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takya'nın agası geliyor! 6 ton daha fazla verim sağlıyor
Takya'nın agası geliyor! 6 ton daha fazla verim sağlıyor
1 Eylül Dünya Barış Günü neden kutlanıyor? 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir? 1-21 Eylül Dünya Barış Günü mesajları!
1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
1 milyon liralık hırsızlık yapan çete operasyonla çökertildi
1 milyon liralık hırsızlık yapan çete operasyonla çökertildi
Merter'de korkutan otomobil yangını
Merter'de korkutan olay! Yol ortasında alev aldı
Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklama! 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklama!
Yozgat'ta kahreden olay! 2 kardeş biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti
Yozgat'ta kahreden olay! 2 kardeş bu kuyuda hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.