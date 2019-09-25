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Damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de evinin önünde damadı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, saat 13.00’da Yenimahalle Mahallesi’ndeki 214.

Kırıkkale’de evinin önünde damadı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00’da Yenimahalle Mahallesi’ndeki 214. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde tartışığı kayın pederi Abdullah Ü.’yü (59) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ziya E., açtığı 10 el ateş ile çevredeki bazı araçlara da zarar verip olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Ziya E. bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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