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    4. Damadın düğünde yaptığı şaka başına bela oldu! Cebinden çıkarttığı notta yazanı okudu... Gelinin tepkisi gecikmedi

    Damadın düğünde yaptığı şaka başına bela oldu! Cebinden çıkarttığı notta yazanı okudu... Gelinin tepkisi gecikmedi

    07.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan bir düğüne ait görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Douglas isimli bir damat düğününde şaka yapmak isterken tepkilerin odağına yerleşti. Gelin ve damadın birbirlerinde düğün konuşmalarını yaptıkları sırada damat cebinden çıkarttığı "Yardım edin" yazılı bir kağıdı kameraya göstererek gülmeye başladı. Gelin ise bu duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Söz konusu görüntülerde Douglas isimli bir damat düğününde eğlenceli anların yaşaması için şaka yapmak isterken tepkilerin odağına yerleştiğinden habersizdi. Gelin ve damadın birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yemin etmeye hazırlandıkları anlarda damat cebinden "HELP ME (Yardım edin)" yazılı bir kağıt çıkarttı. Davetlilerin gülüşme sesleri esnasında damat "Bu bir şaka, sadece şaka yapıyorum" demesine rağmen sosyal medyanın tepkisinden kurtulamadı.

    "BU KALİTELİ BİR KOMİKLİK DEĞİL"

    kapk7

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü damadın hareketi karşısında gelinin üzüldüğüne dikkat çekerek, "En mutlu gününde, onun en özel hissettiği anda böyle bir harekete gerek var mıydı?" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kaliteli bir komiklik değil. Damadın biraz daha zeki olmasını isterdim" yorumunu ekledi.

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