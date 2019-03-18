HABER

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gököy ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle öldüren ve cesedini de boş araziye atan damat, babası tarafından jandarmaya teslim edildi.

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölköy ilçesinde tartıştığı kayınpederi Yılmaz Damar’ı (47) tüfekle vurarak öldüren damat Özkan Ö. cesedi de boş araziye attı. Olayın yaşandığı gecenin sabahı durumu babası N.Ö.’ye anlatan damat, babası tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Cinayeti itiraf eden damat Özkan Ö., cesedi attığı alanı da ekiplere gösterdi.

Ekmek fırını işlettiği öğrenilen ve ormanlık alanda bulunan Yılmaz Damar’ın cesedi, otopsi yapılmak için Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Konuyla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan incelediCumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan inceledi
Çanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldıÇanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu damat

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.