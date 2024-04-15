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  4. Damat dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Damat dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

15.04.2024 14:59
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde Savaş İ., tartıştığı eşi Esma İ.’yi bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan kayınvalidesini ise ağır yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Savaş İ., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Damat dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Patnos’a bağlı Çukurbağ (Kokın) köyünde meydana gelen olayda Savaş İ. isimli şahıs, eşi Esma İ.’yi bıçaklayarak öldürürken araya girmeye çalışan kayınvalidesini ise ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonucunda Esma İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği ve araya giren annesinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Savaş İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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